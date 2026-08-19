Coco Gauff explica por qué no jugaría contra Carlos Alcaraz

La número 4 del mundo, una de las tenistas más reconocidas del circuito femenino, no lo haría por su propia "confianza".

Tras clasificarse para los octavos de final del WTA Cincinnati después de vencer a Ann Li por 6-1 7-6, a Coco Gauff le hicieron una llamativa pregunta.

Al igual que ocurrió con 'La Batalla de los Sexos' entre Aryna Sabalenka y Nick Kyrgios en 2025, a la número 4 del mundo le preguntaron si jugaría contra Carlos Alcaraz.

Y la estadounidense, en declaraciones a 'USA Today Sports', fue tajante: "Por mi propia confianza, probablemente no pisaría la pista con él".

Eso sí, abrió otra puerta "No me opondría, pero preferiría que estuviera en el mismo lado de la pista que yo, y estaría dispuesto a jugar dobles mixtos con él".

"Mi papá probablemente seguiría apostando por mí, ¡incluso si yo apostara por Carlos", zanjó Coco, que prefería jugar dobles mixtos al igual que ya hizo Emma Raducanu con el murciano.