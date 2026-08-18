El US Open, ¿sin Carlos Alcaraz ni Sinner?

Tanto el murciano como el italiano se encuentran recuperándose de distintas lesiones y su presencia en Nueva York está en serio riesgo.

A falta de 12 días para que comience el US Open, la presencia de los dos mejores jugadores del circuito, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, no está ni de lejos confirmada.

El murciano no disputa un partido desde el pasado mes de abril y a pesar de que su recuperación avanza favorablemente, aún no se siente del todo cómodo con su muñeca derecha.

El italiano, tras bajarse en el último momento de Cincinnati por una lesión en su rodilla derecha, se encuentra en una situación similar.

El número 1 del mundo ya se encuentra en Montecarlo tras someterse a un tratamiento en la articulación en Turín, pero según informa 'La Gazzetta' no participará en el último Grand Slam del año si existe algún riesgo.

El resultado de las pruebas médicas ha sido positivo y en los próximos días tomará la decisión sobre si va o no al US Open.

Las bajas de Alcaraz y Sinner serían un gran mazazo para el 'major' neoyorquino y una oportunidad para los Zverev, Djokovic y cía de poder optar a ganar un título que con el murciano y el italiano en el cuadro se antojaría muy complicado.