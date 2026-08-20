Optimismo con el incendio de Las Hurdes: se abre una "ventana de oportunidad" en Pinofranqueado (Cáceres) tras arder 3.700 hectáreas

Los detalles La previsión meteorológica apunta a que habrá un importante descenso de las temperaturas acompañado de una humedad cercana al 100% a partir de este jueves.

El incendio en Pinofranqueado (Cáceres) ha devastado unas 3.700 hectáreas, 2.100 de ellas en las últimas 24 horas, debido a las altas temperaturas, baja humedad y pirocúmulos que han dificultado el trabajo de los equipos de extinción. Sin embargo, se espera que este jueves las condiciones meteorológicas mejoren, con un descenso de temperaturas y aumento de la humedad, lo que podría facilitar el control del fuego. De los 800 desalojados, solo 79 vecinos de Asegur podrán regresar a sus hogares, mientras que otras alquerías permanecen evacuadas y Nuñomoral está confinada por el humo.

El incendio de Pinofranqueado (Cáceres), que ya ha asolado unas 3.700 hectáreas, 2.100 de ellas en las últimas 24 horas, podría comenzar a evolucionar favorablemente este jueves. Este rápido avance de las llamas "refleja el alto potencial de este incendio y la elevada carga de combustible natural quemado", ha asegurado el vicepresidente de la Junta de Extremadura y consejero de Interior y Emergencias, Abel Bautista.

Ese fugaz avance del fuego se ha debido, principalmente, a que las condiciones meteorológicas han jugado en contra de los equipos de extinción por las altas temperaturas, la baja humedad y la acumulación de pirocúmulos en los frentes oeste y este del incendio, que han impedido que los medios aéreos pudiesen atacar esos dos sectores, por lo que se han tenido que centrar en evitar rebrotes.

No obstante, la previsión meteorológica apunta a que habrá un importante descenso de las temperaturas acompañado de una humedad cercana al 100%. Además, remitirán las rechas del viento. Todo esto, según Bautista, supone la apertura de una "ventana de oportunidad" para controlar el incendio.

Solo 79 de los 800 desalojados podrán volver a sus casas

Por lo que respecta a las evacuaciones, el consejero ha anunciado que los 79 vecinos de la alquería hurdana de Asegur ya pueden volver a sus casas, a excepción de nueve personas consideradas como vulnerables.

Ha explicado que se tomó la decisión de evacuar esta pedanía en la tarde de este miércoles como medida preventiva ante la posibilidad de que este misma decisión fuera más complicada de llevar a cabo durante la madrugada.

No obstante, y en función del desarrollo del incendio, el Cecopi analizará en su primera reunión de este jueves si el regreso de los vecinos es definitivo o si se vuelve a estudiar nuevamente su posible evacuación. Tanto Asegur como Aceitunilla han sido las últimas alquerías evacuadas. Sin embargo, se mantiene esta medida para esta última población ya que solo cuenta con una vía de comunicación.

Por tanto, las evacuaciones en vigor afectan a las alquerías de Horcajo, Avellanar, Erías, Castillo, El Gasco, Martilandrán, Aldehuela, La Fragosa, Robledo, Cerezal y Aceitunilla, por lo que el número de personas que han tenido que abandonar sus hogares ronda las 800. Por su parte, la población de Nuñomoral está confinada en el interior de sus casas ante el denso humo existente.

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