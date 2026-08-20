MotoGP
El descenso a los infiernos de Raúl Fernández: "Hace unos años estaba en la mierda..."
El piloto de Trackhouse, que acaba de renovar su contrato, cuenta su peor momento: "Te llegas a cuestionar todo".
Raúl Fernández se llevó la victoria en Silverstone y quiere seguir soñando con la posibilidad de acercarse a la lucha por el título. Tiene 184 puntos y el liderato está en 240, a manos de Jorge Martín, otra Aprilia. Pero el momento dulce de Rául, recién renovado por Trackhouse, no siempre fue así.
El piloto español ha reconocido que lo pasó muy mal. "Vengo de estar bastante en la mierda hace unos años, o estar en momentos difíciles y que nada salga. Cuando todo va mal y nada sale, te cuestionas todo...", dice en palabras que publica 'Motosan'.
Le costaba incluso entrenar en el día a día: "Hace dos años o hace tres, que no tenía opción a jugarme nada, te costaban hacer las últimas repeticiones en el gimnasio o los últimos diez kilómetros con la bici, pues se te hacían muy bola. Entonces creo que para mí es lo que más ha cambiado. Todo el sacrificio, buenos momentos, pero sobre todo malos, ahora ves que merece la pena".
Quiere dejar claro Raúl que los pilotos de MotoGP son personas normales: "Nosotros no somos superhéroes, somos pilotos de moto que nos hemos dedicado desde pequeños a esto. 'Superman', yo creo que son aquella gente que hace algo para cambiar el mundo: médicos, bomberos con los incendios...".
"Me siento un afortunado de hacer lo que quiero y dedicarme a lo que amo, porque al final hago lo que más me gusta en el mundo que montarme en la moto", dice el piloto de la satélite de Aprilia.
No se considera un héroe y detalla cómo es la vida de un piloto profesional: "Mi vida al cien por cien se basa en entrenos, en sacrificio y en montarme en la moto".
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