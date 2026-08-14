Muere con 19 años el ciclista británico Finlay Tarling durante la Volta a Portugal

Los detalles El canal luso RTP ha señalado que se debió a una colisión frontal con un vehículo ajeno a la carrera que circulaba en sentido contrario.

El británico Finlay Tarling, ciclista de 19 años del NSN Development Team, ha muerto este viernes en un accidente mientras participaba en la octava etapa de la Volta a Portugal, según ha informado la organización de la prueba.

En una nota publicada en sus redes, los responsables han indicado que el fallecimiento de Tarling se produjo tras "un grave accidente", mientras que la cadena que retransmitía la competición, el canal luso RTP, ha señalado que se debió a una colisión frontal con un vehículo ajeno a la carrera que circulaba en sentido contrario.

Debido al suceso, la etapa se suspendió cuando faltaban unos 20 kilómetros para el final y, según la organización, "en señal de respeto y duelo, no se celebrará la ceremonia del podio".

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