Fuego en Las Hurdes un verano más: el incendio salta a Salamanca, obliga la evacuación de más de 700 vecinos y quema 2.000 hectáreas

¿Qué han dicho? "Ha habido reactivaciones por pavesas. Se están formando pirocúmulos que hacen que los incendios tengan su propia meteorología y sean más difíciles de controlar", explica María Guardiola.

El incendio en Las Hurdes, Cáceres, que parecía controlado, se ha reavivado debido al viento, afectando ya a más de 2.000 hectáreas. Más de 700 vecinos han sido desalojados, y se han decretado confinamientos en Nuñomoral. El fuego, que se inició hace más de 24 horas en Pinofranqueado, se investiga por posible intencionalidad. La situación es crítica, con más de 240 bomberos y 24 medios aéreos trabajando sin cesar. La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha señalado que los pirocúmulos complican el control del incendio, que ha llegado incluso a la provincia de Salamanca.

Estaba casi apagado, pero el fuego de Las Hurdes, en Cáceres, se ha reactivado incluso con más fuerza. El frente noroeste de ese incendio avanza ahora sin control, reavivado por el viento. Ya son más de 2.000 hectáreas quemadas y más de 700 vecinos pasarán la segunda noche fuera de sus casas.

Además, sobre las 19:40 horas de la tarde, Protección Civil ha enviado un mensaje Es-Alert a la población para anunciar nuevos confinamientos. "Desde las 20:30 horas se decreta el confinamiento de la población de Nuñomoral. Las personas que se encuentren en el núcleo urbano deben confinarse en sus viviendas", reza dicha alarma. Pero para "las personas que viven en viviendas diseminadas", piden el desalojo y su traslado a la casa de la cultura. Allí se hará el confinamiento y un seguimiento médico.

Los vecinos de Las Hurdes, tristemente, dicen estar empezando a acostumbrarse a vivir con las llamas. Lo aseguran con resignación y tristeza, los mismos sentimientos que aflorarán casi cada verano, pues Las Hurdes ya ardieron en 2023 y 2024.

En el verano de este 2026, las cumbres de la comarca de Las Hurdes siguen amenazadas por un fuego, de momento, imparable. Todo se ilumina con las llamas. A todo lo envuelve un espeso humo. "Ha cogido fuerza y ​​está arrasando todo", lamenta una caceraña.

En el terreno, los bomberos se enfrentan de cara al enemigo. Se esfuerzan por apagar los focos con herramientas manuales, mangueras y maquinaria pesada. De hecho, son más de 240 efectivos los que trabajan sin descanso junto a 24 medios aéreos, que lanzan agua desde el cielo sobre una zona que es de altísimo valor ecológico y que, una vez más, está en peligro.

"Ha habido reactivaciones por pavesas. Se están formando pirocúmulos que hacen que los incendios tengan su propia meteorología y sean más difíciles de controlar", ha explicado María Guardiola, la presidenta de la Junta de Extremadura.

El viento tampoco está ayudando. Es más, se ha convertido en el culpable de que, en las últimas horas, las llamas del flanco oeste hayan crecido. Y eso que parecía estar estabilizado.

La zona noroeste también preocupa a los equipos de extinción. Sin olvidar otro problema más: el incendio ha saltado esta tarde a la provincia de Salamanca.

El fuego se inició hace más de 24 horas en una cuneta de Pinofranqueado, en Cáceres, y rápidamente se expandió por la ladera. Ahora, se investiga si ha sido intencionado.

Más de 700 vecinos han sido desalojados. A algunos, la Guardia Civil les ha tenido que avisar al grito de: "¡Guardia Civil tiene que abandonar la vivienda!". Incluso se han visto obligados a convencer a algunos que tenían "miedo a que las casas se quemen". Hay "muchísimo humo, se metía en casa, no podíamos respirar".

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