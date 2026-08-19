De la cocina de un restaurante a príncipe por sorpresa: Lorenzo de Bélgica reconoce al hijo que tuvo con una cantante

Los detalles Clément, de 26 años, tendrá tratamiento de Alteza Real, aunque mantendrá el apellido de su madre.

La historia de Clément Vandenkerckhove, el nuevo príncipe belga, parece sacada de un cuento. Hijo de Lorenzo de Bélgica, hermano del rey Felipe, y Wendy Van Waten, una cantante flamenca, Clément fue reconocido oficialmente como príncipe a los 26 años. Aunque lleva el título de Alteza Real, no tiene derechos al trono ni está en la línea de sucesión. La relación con su padre fue inexistente hasta ahora, y Clément ha decidido mantener el apellido de su madre. Su vida como cocinero podría cambiar tras este reconocimiento, pero aún es incierto.

Muchas veces se dice que "la realidad supera la ficción" y, en el caso de la casa real belga, se ha hecho realidad la que podría ser la historia de cualquier cuento al aparecer un nuevo príncipe real. Se trata de Clément Vandenkerckhove, hijo de Lorenzo de Bélgica, el polémico hermano del rey Felipe, y una cantante. Ahora, Lorenzo ha inscrito a su hijo, que a sus 26 años se ha convertido en nuevo príncipe de los belgas.

"Mi madre me dijo: 'Tu padre es un príncipe, ¿sabes?'". Así le contó Wendy Van Waten a Clément que tenía sangre azul. Tal y como ha relatado el nuevo príncipe en un documental, es fruto de una relación fugaz entre el príncipe Lorenzo y Wendy, una conocida cantante de Flandes.

Una historia de palacio digna de ser contada. "Él se tenía que casar y yo estaba convencida de que tenía que tener a ese bebé sola", expone Wendy en el documental.

El joven hijo de una famosa de repente empezó a pensar en el árbol familiar y se hizo consciente de que su tío es el rey de Bélgica. Ahora forma parte oficialmente de esa familia con el título oficial de príncipe, que en España equivaldría al de infante.

De esta manera, le corresponde el tratamiento de Alteza Real, aunque no tiene derechos al trono, ni entra en la línea de sucesión.

Durante sus 25 años, la relación con su padre, el príncipe Lorenzo, era inexistente. Cuando soñaba con su padre, se imaginaba tomando una cerveza belga con él. "Me vi allí, de pie frente a su puerta, y toqué el timbre. ¿Y quién respondió? Mi padre", ha comentado.

Clément ha confirmado que mantendrá el apellido de su madre en vez del de la realeza y todavía no se sabe si el cambio en el registro civil modificará su sencilla vida como cocinero de un restaurante. Pero, sea como sea, ahora ya se ha reconocido lo que le corresponde como hijo de Lorenzo.

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