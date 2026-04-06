Juan Carlos Ferrero señala a los tres candidatos a derrocar a Carlos Alcaraz y Sinner

El célebre entrenador español ha destacado a los tres tenistas capaces de "poner en problemas a Carlos y a Jannik", pese a la diferencia que hay entre ellos y el resto del circuito.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner no tienen rival. Esta frase se ha repetido durante los últimos meses debido al dominio que han asentado ambos tenistas sobre el circuito ATP. Tanto el italiano como el español se han repartido los Grand Slams de los últimos dos años y el resto de grandes torneos.

Esta tónica se ha ido repitiendo en lo que llevamos de 2026. Por parte del actual número uno del mundo, Alcaraz ha triunfado en el Open de Australia y en el ATP 500 de Doha, mientras que el de San Cándido se ha llevado los Masters 1000 de Indian Wells y Miami.

Ante esta hegemonía que han impuesto ambos, ha surgido la necesidad de encontrar a un tercer tenista que les ponga contra las cuerdas y forme un 'Big Three', al igual que pasó con Rafa Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic.

En una entrevista concedida para 'Marca', Juan Carlos Ferrero, exentrenador de Alcaraz, ha señalado a tres tenistas capaces, a su parecer, de poner en aprietos a Sinner y Carlos. "Hay algo de diferencia, pero no tanta", comenzó señalando el técnico español, haciendo referencia a la afirmación de Toni Nadal sobre la distancia entre los dos mejores del mundo y el resto de tenistas.

"Alexander Zverev ha ido demostrando que está cerca, tal vez un Taylor Fritz inspirado, y a Novak Djokovic siempre hay que tenerlo en cuenta. Son tenistas que pueden poner en problemas a Carlos y a Jannik", destaca Ferrero, nombrando a los tres tenistas del circuito que podrían hacerle frente.

Por último, el entrenador valenciano y ganador de un Roland Garros ha resaltado la dificultad que supone vencer a ambos tenistas en su "máximo nivel", aunque no lo ve imposible. "Es verdad que si los dos están a su máximo nivel son superiores a los demás, pero hay rivales que les pueden poner en aprietos", concluye Ferrero.