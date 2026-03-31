Ahora

'El Cafelito'

El testimonio de Nolito en 'El Cafelito': "Me han traicionado por dinero familiares y amigos..."

El exfutbolista cuenta cómo ayudó a algunos amigos y familiares íntimos y estos le acabaron traicionando: "¿Qué hago si soy futbolista y he ganado dinero?".

Nolito

El exfutbolista Nolito ha reconocido en 'El Cafelito' de Josep Pedrerol que algunos amigos íntimos y familiares le han intentado engañar con el dinero. Él siempre ha intentado ayudar, pero en alguna ocasión le han intentado engañar.

"A mí lo que más me molesta es que algunos familiares o amigos íntimos me hayan apuñalado cuando yo lo he dado todo por ellos sin nada a cambio...", cuenta el exjugador.

Siempre ha estado dispuesto a ayudar a los suyos: "Cuando tú tienes dinero, puedes permitirte ayudarles. Pero después encima 'me vas a pegar dos tiros'".

"¿Qué hago si soy futbolista y he ganado dinero? ¿Qué quieres que te dé la mitad?", reflexiona Nolito.

