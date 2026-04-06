Rafa Jódar no quiere saber nada de comparaciones con Alcaraz: "Cada uno tiene que seguir su camino..."

El campeón del ATP 250 en Marrakech rechaza cualquier comparación con los grandes tenistas españoles: "No hay que compararse".

El tenis español está en muy buenas manos. Tiene a Carlos Alcaraz como número 1 del mundo y a dos jóvenes que empiezan a asomar la cabeza: Martín Landaluce y Rafa Jódar. El último acaba de conquistar el ATP 250 en Marrakech.

El joven de 19 años venció a Marco Trungelliti por 6-3 y 6-2 en una hora y ocho minutos.

Y rechaza cualquier tipo de comparación con Alcaraz: "Como decía antes, cada uno tiene que seguir su camino y mejorar su propio nivel. No hay que compararse. Tener jugadores tan buenos en el circuito es una motivación: te plantean dificultades y te empujan a mejorar. Siempre lo veo como algo positivo".

Eso sí, reconoce que tanto Carlitos como Rafa Nadal son grandes inspiraciones para su tenis: "Aprovecho lo mejor de los dos. Me quedo con los consejos que me da Rafa cuando puedo hablar con él y también con los de Carlos cuando coincidimos. No me quedo con uno: intento que sea un ambiente bueno y sano, y todos los consejos de tenistas españoles los acepto encantado".

Entrenado por su padre

Rafa trabaja con su padre, además de los entrenadores de la Universidad de Virginia. Y de momento no habrá cambios: "Lo que llevo de temporada está funcionando muy bien. Estoy muy a gusto en el ambiente en el que estoy".

"Siempre pienso que quiero más, que quiero ser mejor jugador, que quiero mejorar cada día que entreno. Ponerse un objetivo nunca es bueno. No es bueno ponerse esa presión", cierra en declaraciones a 'AS'.