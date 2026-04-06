La Generalitat investiga el desorbitado gasto en gasolina del coche de Camps: equivaldría a viajar de Valencia a Madrid todos los días de un año

El expresident de la Generalitat Francisco Camps a su llegada al Consejo Jurídico Consultivo para dar una rueda de prensa en Valencia

Los detalles El síndic de Compromís, Joan Baldoví, denunció que Camps había gastado 15.000 euros en combustible para su coche oficial en un solo año. Pérez Llorca ha anunciado una investigación al respecto.

En la Comunitat Valenciana, se ha desatado una polémica en torno al expresident Francisco Camps por el elevado gasto en gasolina de su coche oficial en 2025. Compromís denunció que Camps gastó 15.000 euros en combustible, mientras que Camps asegura que su gasto no superó los 4.000 euros, alegando que gran parte de los repostajes ocurrieron en su ausencia. El president Juanfran Pérez Llorca ha anunciado una investigación al respecto. Camps solicitó que se investigue el uso de la tarjeta de repostaje, cuestionando cómo un coche parado puede seguir consumiendo. Joan Baldoví criticó a Pérez Llorca por permitir que Camps haga campaña con fondos públicos, a lo que Pérez Llorca respondió diferenciando entre trabajar y hacer teatro.

En la Comunitat Valenciana hay abierta una importante polémica que rodea al expresident de la Generalitat Francisco Camps y a los kilómetros que hizo con su coche oficial en el año 2025. El pasado lunes, Compromís denunció que Camps gastó 15.000 euros en gasolina el año pasado, lo que supondría un gasto de 1.200 euros al mes.

El propio Camps señaló que un alto porcentaje de esos repostajes (50, 60 o 70 %) se dieron cuando no solo no estaba en Valencia, sino que ni siquiera se encontraba en España, y ha defendido que su gasto en gasolina no superaba los 4.000 euros.

Por contextualizar este gasto en gasolina, esta cantidad de gasto equivaldría a que Camps viajase cada día de un año de Valencia a Madrid o como si hiciese seis viajes de ida y vuelta a Pekín, según cálculos de 'Las Provincias'.

Tras la denuncia de Compromís, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, anunció que abrirán una investigación acerca de este gasto de combustible y que llegarán "hasta el final" sobre esta cuestión. En Les Corts, Pérez Llorca denunció que la persona que más gastó en gasolina fue Ximo Puig, "un señor que está en Francia" como embajador representante permanente de España ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

El propio Camps pidió a la Presidencia del Consell que investigase el posible uso "irregular" de la tarjeta de repostaje del vehículo oficial que tiene asignado. "¿Cómo es posible que un coche que está parado siga repostando y nadie repare en ello?", se preguntaba.

"La Generalitat me lo tenía que haber puesto en conocimiento hace un año o hace dos años cuando hemos visto la cantidad de dinero del que estamos hablando", ha subrayado Camps, que ha indicado que el funcionamiento del vehículo "no responde al criterio de la persona que lo usa, sino al parque móvil y a quien hace los diferentes pagos del funcionamiento del taller, consumo de gasolina, reparaciones, limpieza y la custodia del propio coche".

En Les Corts, Joan Baldoví denunció que Pérez Llorca estaba "permitiendo" que Camps "pueda hacer campaña para presidir el PPCV con el dinero de todos los valenciano". Por su parte, Pérez Llorca ha contestado que "hay dos formas de atender los problemas de los vecinos: trabajar y hacer teatro". "Usted al teatro y yo trabajando", dirigió a Baldoví en su réplica.

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