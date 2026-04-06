El optimismo de un ex de Honda sobre Marc Márquez y su rendimiento en MotoGP: "Su ADN sigue intacto"

Juan Martínez, exjefe de pilotos, ha analizado el comienzo de temporada del vigente campeón y, pese a las dificultades que ha tenido, asegura que su forma de pilotar le mantiene en la lucha.

Marc Márquez no termina de cosechar una carrera por todo lo alto en 2026. Tras sellar un mundial de ensueño en la anterior campaña poniendo su nombre de nuevo en la Torre de Campeones, el de Cervera ha completado tres fines de semana sin subirse a un podio.

Ni siquiera en Austin, uno de los circuitos denominados como 'territorio Marc', el vigente campeón pudo finalizar la carrera por todo lo alto. Un quinto puesto con una intensa lucha con Enea Bastianini fue lo más resaltable del GP de Estados Unidos para el de Ducati.

Ante esta deplorable situación que atraviesa el ilerdense, Juan Martínez, exintegrante de Honda y mítica figura de MotoGP, asegura que, al finalizar en quinta posición en el Circuito de las Américas, Márquez no tuvo una buena carrera.

"Lo hemos visto con más problemas al principio, donde no iba del todo suelto, no lo veía suficientemente fluido. Está claro que cuando coges la clasificación y ves a Marc quinto, dices que no ha tenido una buena carrera", explica Martínez en 'DAZN'.

Pese a que Marc no está teniendo un buen comienzo de curso, el ex de Honda se ha mostrado optimista al señalar que ha ido cogiendo ritmo para "comunicarse con su moto". "Le hemos visto hacer muchos adelantamientos en lugares y situaciones muy complicadas, por lo que el ADN de Marc sigue estando intacto", destaca Juan Martínez.

Por último, el ex de MotoGP no oculta que "Marc está gestionando un mal momento", aunque asegura que es algo vital que sufren aquellos que están en la pelea por el título. "Siempre, para entender si puedes luchar por el campeonato, tienes que ver cómo gestionan los malos momentos", concluye Martínez.