Ábalos, amigo de miembros de bandas latinas en la cárcel: partidas de parchís y solo 63 euros en la cuenta de prisión

Los detalles El exministro se sienta este martes en el banquillo por las presuntas comisiones ilegales que él, Koldo y Aldama cobraron por contratos de mascarillas valorados en 54 millones de euros durante la pandemia.

José Luis Ábalos, exministro del PSOE, está en prisión provisional desde noviembre por presuntas comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante la pandemia. El juez decidió esta medida ante el riesgo de fuga. En la cárcel, Ábalos ha entablado amistad con jóvenes de bandas latinas y recibe visitas regulares de su hijo y su novia, Andrea. Koldo García, su exasesor, también está en prisión y comparte celda con Ábalos tras lesionarse. El Tribunal Supremo juzga a Ábalos, García y el empresario Víctor de Aldama por delitos relacionados con estas comisiones. La Fiscalía pide 24 años de cárcel para Ábalos, mientras que las acusaciones populares solicitan 30 años. El juicio, que comenzó el martes, constará de 13 sesiones.

José Luis Ábalos permanece en prisión provisional desde el pasado mes de noviembre por presuntas comisiones en contratos públicos de mascarillas en pandemia. Una medida que adoptó el juez ante el riesgo de fuga.

Fuentes penitenciarias han señalado a laSexta que el exministro del PSOE se ha hecho amigo de otros jóvenes reclusos que son miembros de bandas latinas, con quienes, según cuentan, tiene "muy buena relación". De hecho, se le ha visto "jugar al parchís con ellos".

Desde su ingreso en la cárcel, recibe visitas habituales tanto de su hijo como de su novia, Andrea, alguien en quien parece que no confía Koldo García.

El exasesor de Ábalos, que se encuentra en la misma prisión que él, señala que Andrea "habla demasiado" y "se ha ido de la lengua".

Al parecer, según dichas fuentes, Koldo se ha lesionado un pie haciendo pesas en el gimnasio, por lo que decidieron que volviese a compartir celda con Ábalos para que no estuviese solo durante su convalecencia.

En cuanto al dinero, parece que en sus cuentas para gastos en la prisión de Soto del Real, el exministro solo cuenta con 63 euros.

Ábalos, en el banquillo

El Tribunal Supremo juzga desde este martes a José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por las presuntas comisiones ilegales que se llevaron en los contratos de mascarillas valorados en 54 millones de euros durante la pandemia en 2020.

Unos hechos por los que se les acusa de delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación, organización criminal, uso y aprovechamiento de información privilegiada, falsedad y prevaricación.

El juicio estará compuesto de 13 sesiones, la mayoría tanto de mañana como de tarde, que se repartirán entre el 7 y el 30 de abril.

Ábalos afronta una petición de la Fiscalía Anticorrupción de 24 años de cárcel, ligeramente superior a los 19 y medio que se le piden a su exasesor. Eso sí, las acusaciones populares, que coordina el PP, piden para ambos 30 años. Por su parte, Víctor de Aldama encara la petición más baja (siete años de cárcel) al contemplar las acusaciones su colaboración con la Justicia tras confesar el pago de comisiones.

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