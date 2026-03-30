El número 1 de Carlos Alcaraz, en serio peligro: las cuentas de Sinner para arrebatárselo en el próximo torneo

Tras ganar en Indian Wells y Miami, el italiano depende de sí mismo para recuperar la corona de la ATP en Montecarlo.

Tras completar el 'Sunshine Double' ganando los Masters 1000 ATP de Indian Wells y Miami, Jannik Sinner le ha recortado muchísimos puntos a Carlos Alcaraz en el ranking ATP.

Si antes de volar a Estados Unidos había 3.350 puntos de diferencia entre ambos, ahora hay tan solo 1.190.

El italiano le ha recordado 2.160 unidades al murciano y dependerá de sí mismo en Montecarlo para recuperar el trono del ranking.

Carlitos, como vigente campeón, no puede sumar puntos, por lo que Sinner será número 1 si gana en el Principado aunque Alcaraz sea el otro finalista.

El de El Palmar debería mejorar el resultado de su rival para mantenerse en la cabeza antes del Godó (13-19 abril).

Tras el torneo catalán, Madrid (22 abril-3 mayo), Roma (6-17 mayo) y Roland Garros (24 mayo-7 junio) completan las grandes citas de la gira de tierra.

Alcaraz llegará a Montecarlo acumulando 66 semanas como número 1, justo la misma cifra que Sinner. Entre el 5 y el 12 abril habrá desempate.