Ahora

Empieza la gira de tierra

El número 1 de Carlos Alcaraz, en serio peligro: las cuentas de Sinner para arrebatárselo en el próximo torneo

Tras ganar en Indian Wells y Miami, el italiano depende de sí mismo para recuperar la corona de la ATP en Montecarlo.

Jannik Sinner y Carlos AlcarazJannik Sinner y Carlos AlcarazRedes

Tras completar el 'Sunshine Double' ganando los Masters 1000 ATP de Indian Wells y Miami, Jannik Sinner le ha recortado muchísimos puntos a Carlos Alcaraz en el ranking ATP.

Si antes de volar a Estados Unidos había 3.350 puntos de diferencia entre ambos, ahora hay tan solo 1.190.

El italiano le ha recordado 2.160 unidades al murciano y dependerá de sí mismo en Montecarlo para recuperar el trono del ranking.

Carlitos, como vigente campeón, no puede sumar puntos, por lo que Sinner será número 1 si gana en el Principado aunque Alcaraz sea el otro finalista.

El de El Palmar debería mejorar el resultado de su rival para mantenerse en la cabeza antes del Godó (13-19 abril).

Tras el torneo catalán, Madrid (22 abril-3 mayo), Roma (6-17 mayo) y Roland Garros (24 mayo-7 junio) completan las grandes citas de la gira de tierra.

Alcaraz llegará a Montecarlo acumulando 66 semanas como número 1, justo la misma cifra que Sinner. Entre el 5 y el 12 abril habrá desempate.

Las 6 de laSexta

  1. Trump asegura que Irán dejará pasar "20 grandes petroleros" por el estrecho de Ormuz pero no descarta "tomar el control" de la isla de Jarg
  2. Si quieres pasar, paga: Ormuz, un cerrojazo con excepciones que ha hecho estallar la guerra del petróleo
  3. EEUU rompe el bloqueo a Cuba y permitirá la entrada de un buque petrolero ruso en la isla
  4. El Gobierno y la Iglesia pactan el protocolo para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales que no tienen recorrido legal
  5. Tres detenidos por la violenta y humillante agresión a un joven con discapacidad que se viralizó en redes
  6. El racismo entra Hogwarts: el actor que interpreta a Snape en la serie de 'Harry Potter', amenazado de muerte en redes sociales