España crea 211.000 nuevos empleos en marzo y roza ya los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social

Varias personas hacen cola para acceder a una oficina de empleo en Madrid en una imagen de archivo.

Los detalles El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado en un vídeo en sus redes sociales haber alcanzado esa histórica cifra. "Sois quienes levantáis, empujáis y construís este país. Un equipo que está haciendo historia", ha asegurado.

Por primera vez, España ha superado los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social en términos desestacionalizados, alcanzando 22.010.532 personas. Este incremento supone 523.579 afiliados más en el último año y más de 80.000 respecto al mes anterior. En marzo, la afiliación media fue de 21.882.147 personas, el mejor registro histórico para este mes. Desde marzo de 2021, ha mejorado la calidad del empleo, con un aumento de contratos indefinidos. El desempleo también ha disminuido, registrando la cifra más baja desde 2008, con una reducción de 22.934 personas en marzo. Destaca la disminución del paro juvenil y femenino, alcanzando cifras históricas.

Por primera vez en la historia de nuestro país se ha superado la barrera de los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social en términos desestacionalizados. Según los datos publicados este lunes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la cifra de afiliados alcanza las 22.010.532 personas, lo que supone un incremento de 523.579 personas en el último año y de más de 80.000 personas respecto al mes anterior.

Las cifras también son de récord en nuestro país en afiliación media. La Seguridad Social ha registrado 21.882.147 afiliados, con 524.501 ocupados más que hace un año y 211.510 más solo en el último mes, lo que lo convierte en el mejor mes de marzo desde que hay registros. La afiliación diaria se ha mantenido por encima de los 21,9 millones desde el día 16 al día 30 de marzo.

Según el Ministerio, desde marzo de 2021 se ha producido una mejora sustancial en la calidad del empleo, con 4.771.368 más con contrato indefinido y 1.844.910 afiliados menos con contrato temporal. El mayor incremento se produce entre los contratos indefinidos con jornada a tiempo completo, con 293.043 más que hace un año, mientras que los contratos indefinidos a tiempo parcial aumentan en 57.460.

La ministra y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, celebra que el Ejecutivo haya "transformado el mercado laboral" hasta llegar a esa cifra de 22 millones de afiliados. En menos de dos años, hemos sumado dos millones de afiliados de media. Es un dato muy positivo que incluye varias cifras récord. En el mes de marzo, se han registrado casi 10,4 millones de afiliadas, la cifra más alta de la serie", destaca Saiz.

Desde el Gobierno añaden que la creación de empleo de España supuso en 2025 la mitad de la de la Unión Europa y la Comisión Europea estima que España seguirá creando empleo a un ritmo similar en 2026.

Mes positivo también para el paro

Marzo cerró con su menor cifra de personas desempleadas registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en ese mes desde 2008. Según los datos de la vicepresidencia segunda del Gobierno y del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el paro se redujo en casi 23.000 personas (22.934), registrando una bajada interanual del 6,2 % hasta situarse en 2.419.712 personas, reduciéndose también el dato desestacionalizado en 15.534 personas.

Por sectores económicos, el paro registrado desciende respecto al dato de febrero en Servicios en 18.852 personas (-1,1 %), Construcción en 5.846 personas (-3,4 %) e Industria en 1.482 personas (-0,8 %). Aumenta en Agricultura en 365 personas (0,5 %) y entre el colectivo Sin Empleo Anterior en 2.881 personas (1,3 %).

Uno de los datos más positivos de esta última actualización es la cifra del desempleo de los jóvenes menores de 25 años, que baja en 431 personas (-0,2 %) respecto al mes anterior. El número total de jóvenes desempleados se sitúa en 188.977, la cifra más baja registrada en un mes de marzo de la serie histórica.

Por su parte, el desempleo femenino baja en 14.841 mujeres (-1 %) hasta las 1.458.572, marcando su menor cifra en este mes desde 2008. Con respecto al mes de marzo de 2025, el paro femenino baja en 95.206 (-6,1 %). El desempleo masculino se sitúa en 961.140 hombres al descender 8.093 (-0,8 %), en relación al mes de febrero. Con respecto al mes de marzo de 2025, el paro masculino desciende en 65.220 hombres (-6,4 %).

El número total de contratos registrados durante el mes de marzo ha sido de 1.311.070, con un incremento de 144.469 (12,4 %) más que en el mismo mes del año anterior. De ellos, 576.532 contratos de trabajo tienen carácter indefinido y representan el 44 % de todos los contratos.

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