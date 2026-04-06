La cúpula de Interior con el Gobierno de Rajoy ya en el banquillo: quién es quién en el caso Kitchen

Los detalles Hay diez acusados de poner en marcha, entre 2013 y 2015, un engranaje de espionaje parapolicial con el fin de sustraer documentos tanto al extesorero 'popular' como a su familia por si podían comprometer al partido y a alguno de sus dirigentes, en el marco de la investigación de la Gürtel y la caja B.

La cúpula del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy se enfrenta al juicio del caso Kitchen en la Audiencia Nacional, relacionado con el espionaje al extesorero del PP, Luis Bárcenas. Entre los principales acusados están el exministro Jorge Fernández Díaz y su secretario de Estado, Francisco Martínez, quienes presuntamente ordenaron el operativo para sustraer pruebas comprometedoras. El juicio, que se extenderá hasta el 30 de junio, también incluye a otros exfuncionarios policiales, como José Manuel Villarejo, quien atribuye el caso a una "jugarreta" del CNI. Las penas solicitadas por la Fiscalía varían entre 2 años y medio y 19 años de cárcel, siendo Villarejo quien enfrenta la condena más alta. Testigos como María Dolores de Cospedal y Mariano Rajoy han sido llamados a declarar, mientras que Bárcenas y su esposa comparecerán como perjudicados.

La cúpula de Interior con el Gobierno del PP de Mariano Rajoy se sienta en el banquillo de la Audiencia Nacional por el caso Kitchen, relativo al espionaje al extesorero Luis Bárcenas, con el exministro Jorge Fernández Díaz y su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, entre los principales acusados.

El juicio, que se prolongará hasta el 30 de junio, ha arrancado a las 10:18 horas en la sede de la Audiencia Nacional en el polígono de San Fernando de Henares, donde esta semana está previsto que se centre hasta el jueves en las cuestiones previas que planteen los acusados.

A su llegada al tribunal, los diez acusados en este juicio han declinado hacer declaraciones ante los medios, a excepción del excomisario José Manuel Villarejo, que ha atribuido este caso a una "jugarreta" del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), junto con algunos mandos de la Guardia Civil para "desprestigiar" a la Policía Nacional.

Ataviado con una corbata de la Policía Nacional, Villarejo se ha reivindicado como comisario, aunque ya jubilado, y ha pedido explicaciones sobre la actuación del CNI de la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, una de las testigos citadas en este juicio, y ha tildado de "impresentable" al exdirector de dicha institución Félix Sanz Roldán, al tiempo que ha insistido en que los casos en su contra eran "humo".

También están acusados los inspectores policiales José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez, así como el comisario José Luis Olivera, aunque la Fiscalía solicitó el archivo para los tres al no apreciar suficientes indicios.

Fernández Díaz y Martínez, acusados de ordenar el espionaje

Fernández Díaz y su número dos comparten banquillo con el entonces director adjunto de la Policía (DAO), Eugenio Pino, y varios comisarios, entre ellos Andrés Gómez Gordo, quien fuera asesor de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal cuando presidía Castilla-La Mancha, y el citado Villarejo, dado que este juicio es por una de las numerosas piezas del caso Tándem, la número 7.

El exministro de Interior y su secretario de Estado de Seguridad están acusados de dar la orden de espiar al extesorero del PP por medio de este operativo para sustraerle posibles pruebas sensibles para el partido y algunos de sus entonces dirigentes, hechos por los que la Fiscalía pide que sean condenados a 15 años de cárcel.

Para el resto de los acusados, las peticiones de pena del fiscal oscilan entre 2 años y medio y 19 años de cárcel, la petición más elevada, que es la que afronta Villarejo.

Junto a ellos se sentarán también en el banquillo el exresponsable de Asuntos Internos de la Policía Marcelino Martín Blas y el chófer Sergio Ríos, pieza clave en la operación Kitchen y que a cambio de sus servicios recibió 54.000 euros en fondos reservados y consiguió plaza en la Policía, de la que actualmente se encuentra suspendido.

Los diez acusados (eran once, pero uno -el comisario Enrique García Castaño, El Gordo- ha sido eximido por enfermedad) de poner en marcha, entre 2013 y 2015, un engranaje de espionaje parapolicial con el fin de sustraer a Bárcenas y a su familia documentos que pudieran comprometer al que fuera su partido en plena investigación del caso Gürtel y de la caja B del PP, para lo que se habrían destinado fondos reservados.

Cospedal y Rajoy, testigos llamados a declarar

Entre los testigos llamados a declarar figura la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, que estuvo imputada en este caso y después decayó su imputación, y el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Bárcenas declarará el 20 de abril en el juicio junto a su mujer Rosalía Iglesias como perjudicados y ha pedido una condena de 41 años de cárcel para Fernández Díaz y para su número dos.

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