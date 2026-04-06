La sorpresa de Alcaraz con la última decisión de Jannik Sinner: "Me ha sorprendido..."

El tenista murciano, que debuta esta semana en Montecarlo, se sorprende al conocer que su mayo rival también estará en el torneo después de ganar Indian Wells y Miami.

Carlos Alcaraz debuta este martes en el Masters de Montecarlo. La primera cita de la temporada en tierra batida. Misma fecha que su gran rival, Jannik Sinner. Y el tenista murciano se ha sorprendido de verle en este torneo ya que viene de dos títulos consecutivos, el de Indian Wells y el de Miami.

Así lo dijo este domingo en 'Sky Sports': "Sinceramente me sorprendió que Jannik, después de Indian Wells y Miami, viniera a jugar en Montecarlo. Esto demuestra la gran condición física en la que se encuentra y lo que puede hacer".

Quiere medirse ante él. Algo que sólo podría ocurrir en la gran final: "Espero que podamos enfrentarnos aquí, ni siquiera hemos jugado una sola vez esta temporada, ojalá suceda en la temporada de tierra batida".

El murciano se medirá al ganador del partido entre Sebastián Baéz y Stan Wawrinka. Será el martes en horario todavía por confirmar.

Montecarlo será la primera cita de Carlos en tierra batida. Su intención es completar la gira completa: Montecarlo, Barcelona, Madrid, Roma y el Grand Slam de Roland Garros.