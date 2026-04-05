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"Saben superar y gestionar las..."

¿Qué diferencia a Carlos Alcaraz y Sinner del resto? Atención a la opinión de Rublev

El ruso, número 16 del mundo, destaca la consistencia y regularidad del murciano y del italiano.

Jannik Sinner y Carlos AlcarazJannik Sinner y Carlos AlcarazRedes

Antes de que arranque la gira de tierra batida con el Masters 1000 de Montcarlo, Andrey Rublev ha concedido una entrevista a el 'Corriere dello Sport'.

Entre otros aspectos, el número 16 del mundo ha analizado a los dos mejores jugadores del circuito, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.

En concreto, el ruso ha reflexionado sobre qué les diferencia del resto de jugadores para parecr 'inalcanzables'.

Y, según Rublev, la clave es la regularidad: "Siempre juegan su mejor tenis, sin importar el marcador, la ronda, el contexto...".

"Saben superar y gestionar las dificultades que se les presentan", ha zanjado Andrey, que llegó a ser número 5 del mundo.

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