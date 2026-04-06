Norris escoge a los cuatro mejores pilotos de la historia de la F1: ¡Fernando Alonso, uno de ellos!

El vigente campeón de la Fórmula 1 ha nombrado a cuatro campeones del mundo, dos de ellos británicos, como los mejores pilotos de la historia, y ha reservado la cuarta plaza para un excompañero.

Lando Norris se hizo un hueco en los anales de la Fórmula 1 al proclamarse campeón del mundo en 2025. Su intensa pugna contra Max Verstappen por el título durante las últimas carreras del campeonato fue un espectáculo para los aficionados, y le valió para demostrar su nivel.

En Abu Dhabi tocó el cielo, y tras años soñando con ser campeón del 'Grand Prix', el británico hizo realidad su sueño. Al igual que Norris, otros pilotos lograron dicha meta años antes, y cuatro de ellos fueron una inspiración para él.

En un vídeo publicado por 'McLaren Racing Club', Norris destacó cuáles son los pilotos de F1 que más le han influido en su carrera, además de los cuatro mejores pilotos de la historia de la competición.

En concreto, el vigente campeón ha nombrado a dos compatriotas suyos, como son Jenson Button y Lewis Hamilton, como el primero y segundo en el ranking, debido a que "eran los pilotos a los que admiraba de niño". "Los apoyaba desde pequeño y me inspiraron. Así que, dos británicos, dos pilotos increíbles, dos pilotos de McLaren. Sí, dos de mis favoritos, sin duda", añade Norris.

Además de Button y Hamilton, el británico ha seleccionado a Sebastian Vettel en el tercer lugar. "Es un tipo encantador, una buena persona. Cuando empecé en el mundo del automovilismo, él ganó sus mundiales. Fue muy especial para mí presenciarlo: era un tipo apasionado, siempre con cascos con mucho estilo", explica Lando.

Cuarto puesto para un "buen tipo"

Por último, en el cuarto puesto, Norris ha escogido a un excompañero suyo cuando inició su periplo por la F1: Fernando Alonso. Pese a que en 2018 no era piloto oficial de McLaren, ese año llegó a sustituir al bicampeón del mundo durante el campeonato como tercer piloto de la escudería.

"Alguien a quien vi crecer y a quien conocí de primera mano durante mis primeros años en McLaren. Simplemente una gran persona, alguien adorable, alguien con quien me llevo bien, un buen tipo", concluye Norris, hablando sobre Alonso.