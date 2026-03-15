La impactante confesión de Medvedev tras vencer a Alcaraz: "Sinner y Carlos son mucho mejores que nosotros"

El tenista ruso ha mostrado un gran nivel en las semifinales de Indian Wells donde se ha impuesto al número uno. Tras ello, se ha sincerado en rueda de prensa reconociendo la superioridad del murciano.

Daniil Medvedev fue el encargado de poner fin a la gran racha de Carlos Alcaraz que acumulaba 16 partidos consecutivos sin perder. El ruso se mostró infalible y no necesitó más de dos sets para imponerse a Carlos y alcanzar la final de Indian Wells, en la que se medirá a Jannik Sinner.

Tras el partido, valoró el enfrentamiento contra el murciano, sobre el que tuvo unas palabras de respeto: "El poder ganar a alguien como Carlos, el número uno del mundo, supone una sensación impresionante. Cuando te enfrentas a alguien como él, Jannik o Novak (Djokovic), el ranking no importa, es una gran sensación poder enfrentarles, y ganarles es aún mejor. Super feliz con mi nivel hoy y con muchas ganas del partido de mañana".

Luego fue preguntado sobre la rivalidad entre su generación y la 'NextGen': "No me importan demasiado este tipo de cosas. Tuve un 2025 muy complicado, así que tengo más en perspectiva que debo dar lo mejor de mí, y nada más, porque Jannik y Carlos son mucho mejores que todos nosotros. Solo podemos ganarles a un partido. Djokovic, Federer y Nadal también eran mucho mejores".

Así de certero era el ruso que admitía que la diferencia de nivel que tenistas como él o Alexander Zverez pueden tener con el español o el italiano aún es notable y recordaba los tiempos del 'Big 3': "Djokovic, Nadal, Jannik y Carlos son probablemente mejores que todos los que hubo antes que ellos. Todos sufrirían ante ellos, es así. Si juego diez partidos ante Carlos, es probable que pierda más de los que gane, pero siempre que salga a la pista tengo que creer en mí mismo, dar lo mejor de mí e intentar conseguir la victoria".

Medvedev declaraba que "la confianza" que siente en sí mismo es lo que le empuja a practicar un "tenis agresivo pero no "ultra agresivo", que le habría costado muchos partidos los últimos años. Afirmaba también el vencedor que fue un partido "muy divertido", que le permitió mostrar "su mejor tenis".