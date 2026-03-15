El llamativo mensaje de Alcaraz tras caer ante Medvedev: "Me cansa tener esa cruz todo el tiempo..."

Acaba la racha de Carlos tras su primera derrota del año ante el tenista ruso en California, lo que lejos de decepcionar al murciano, le sirve para reforzarse y hacer autocrítica de cara al Masters de Miami.

Carlos Alcaraz ha caído derrotado en Indian Wells. El murciano no pudo imponerse a un "muy agresivo" Daniil Medvedev, "que no fallaba ni una bola". El ruso puso fin así a la racha del número uno del mundo, que acumulaba 16 victorias seguidas en 2026. Aunque al menos, el de El Palmar, ya se puede quitar esa presión de encima: "Me cansa tener esa cruz en la espalda todo el tiempo, ser el objetivo"

El partido acabó 3-6 y 6-7(3) y con un Alcaraz que se tomó bien la derrota y felicitó a su rival tras el duelo. "Tengo que reconoce todo el mérito de Daniil, creo que ha jugado un partido increíble de principio a fin. Nunca le he visto jugar así. Se merece completamente esta victoria y jugar la final, así que solo puedo darle la enhorabuena", declaraba el tenista español en rueda de prensa. Medvedev se medirá ahora a Jannik Sinner en la final, después de que el italiano lograra el pase ante Alexander Zverev.

Carlos tiró de autocrítica y reconoció sus errores: "En algunos juegos dejé ir mi juego establecido, se vio cuando iba corriendo todo el rato detrás de él. Fue un tramo duro para mí, pero estoy orgulloso de haber peleado hasta la última bola".

Luego recalcaba que "no aprovechó las oportunidades que tuvo para cerrar el segundo set", lo que le terminó pasando factura. Un diplomático Carlos que a pesar de sentirse "un poco decepcionado" tras caer en California, buscó conclusiones positivas.

"Los jugadores van a pensar que tienen que jugar así si quieren batirme, así que hasta cierto punto eso me favorece", explicaba el número uno. No buscó excusas ni señaló a unas condiciones climáticas "totalmente distintas a los días anteriores".

Indian Wells ha sido el escenario de la primera caída de Alcaraz este año, que a pesar de ello se sigue mostrando muy fuerte para lo que resta de temporada. El murciano destacaba por su optimismo tras dejar escapar el 'quinto Grand Slam': "He estado jugando a un nivel excelente... Ahora toca preparar mejor el próximo partido. Se trata simplemente de perseguir mis objetivos. Es mi mentalidad, no me canso de que la gente piense que tengo que ganar todos los partidos".