Carlos Alcaraz y Sinner no coinciden en la polémica que reina el mundo del tenis

En las últimas semanas se está hablando mucho sobre el tiempo que tienen los tenistas para sacar después de que el murciano protagonizase un llamativo momento en Doha.

En el primer set de los cuartos de final del ATP 500 de Doha que enfrentó a Carlos Alcaraz y Karen Khachanov el pasado 19 de febrero se vivió un momento prácticamente inédito en la carrera del murciano.

Con 4-4 en el marcador y poco después de salvar una bola de break, el número 1 del mundo recibió un 'warning' por demorarse a la hora de sacar.

Carlitos se fue directo a discutir con la juez de silla, la croata Marija Cicak, explicando que fue a celebrar con el público su punto y que no le dio tiempo a ir a por la toalla en esos 25 segundos estipulados en el reglamento.

Ya en rueda de prensa, cargó contra esa inflexibilidad: "Digamos que hay varios jueces de silla, el problema está en uno o dos, los mismos que han sido un problema en muchos partidos. Hay otros que son flexibles con respecto a esto. Diría que, si entienden de tenis, saben cómo hacerlo".

"Los que son muy estrictos y no tienen mayor laxitud son los que no entienden nada de este deporte", añadió el número 1 del mundo en unas durísimas declaraciones.

Pues bien, durante Indian Wells, a Jannik Sinner le han preguntado su opinión al respecto y el italiano, ni de lejos, ha sido tan tajante como su máximo rival.

"Después de peloteos largos o dependiendo de dónde termines el punto, a veces simplemente hay que darse prisa. Pero es la regla. Es igual para todos", ha explicado.

"Ahora mismo, hay situaciones en las que te pasas un par de segundos del reloj de tiro, lo cual es normal a veces, pero sí, intentas mantenerte dentro de los 25 segundos", ha añadido en declaraciones que publica 'Ubitennis'.

"Tengo mi ritmo o mi rutina antes de sacar, pero a veces no la sigo porque me pasaría. Desafortunadamente, así es", ha zanjado.