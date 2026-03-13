Ahora

"No no, lo sé..."

La respuesta de Alcaraz sobre Joao Fonseca que inmediatamente cambió: "¿Por qué me iba a preocupar?"

Al tenista murciano le preguntaron por Joao Fonseca y la posibilidad de que pueda llegar a lo más junto a él y a Jannik Sinner.

Carlos AlcarazCarlos AlcarazAgencia EFE

Joao Fonseca y Jannik Sinner jugaron un auténtico partido en Indian Wells. Se decidió en dos tie breaks y se confirmó que el joven brasileño, que se confirma como la futura alternativa al dúo que forman Jannik y un Carlos Alcaraz que ya está clasificado para las semifinales.

Dijo Sinner sobre Fonseca que es bueno para el tenis que los jóvenes se acerquen a la parte alta. Y a Carlos le preguntaron en la sala de prensa sobre estas palabras.

Su respuesta fue inmediata, pero después la cambió para que no se le entendiera mal. "¿Por qué me iba a preocupar?", dijo en un primer momento. Pero rectificó y explicó que esperaba de Fonseca: "No no, lo sé, lo sé...".

"Vi un poco del partido, no pude verlo entero. Jugó un gran tenis, obviamente cuando alguien empata con Jannik y llega al 7-6 y 7-6, significa que jugó un gran tenis. Estoy muy feliz de ver crecer a Joao y de verle jugar este tipo de partidos y a este nivel. Soy una persona a la que le encanta ver jugadores crecer, tanto como tenistas como personas", dijo el número 1 del mundo.

Cree que el aprendizaje para él en Indian Wells ha sido total: "Es muy joven y seguro que va a aprender de esta experiencia. Seguro que veremos más de Joao en el futuro".

Las 6 de laSexta

  1. EEUU autoriza la compra temporal de petróleo ruso para intentar contener la escalada de precios
  2. Las contradicciones de Trump sobre la guerra y la amenaza de Jamenei en su dudosa prueba de vida fomentan el miedo a una bomba sucia iraní en Occidente
  3. La política nacional tira de la recta final de campaña en Castilla y León: el PSOE reafirma su 'no a la guerra' con PP y Vox a la gresca
  4. Un caso 'dormido' y carteles de búsqueda años después: algunas respuestas sobre la tardanza en encontrar a Francisca Cadenas
  5. Se cumplen 40 años del 'sí' de España a la permanencia en la OTAN con la que Felipe González no siempre estuvo de acuerdo
  6. La NASA recupera el despegue de Artemis II para abril como el mayor acercamiento del ser humano a la Luna en 50 años