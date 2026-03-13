La respuesta de Alcaraz sobre Joao Fonseca que inmediatamente cambió: "¿Por qué me iba a preocupar?"

Al tenista murciano le preguntaron por Joao Fonseca y la posibilidad de que pueda llegar a lo más junto a él y a Jannik Sinner.

Joao Fonseca y Jannik Sinner jugaron un auténtico partido en Indian Wells. Se decidió en dos tie breaks y se confirmó que el joven brasileño, que se confirma como la futura alternativa al dúo que forman Jannik y un Carlos Alcaraz que ya está clasificado para las semifinales.

Dijo Sinner sobre Fonseca que es bueno para el tenis que los jóvenes se acerquen a la parte alta. Y a Carlos le preguntaron en la sala de prensa sobre estas palabras.

Su respuesta fue inmediata, pero después la cambió para que no se le entendiera mal. "¿Por qué me iba a preocupar?", dijo en un primer momento. Pero rectificó y explicó que esperaba de Fonseca: "No no, lo sé, lo sé...".

"Vi un poco del partido, no pude verlo entero. Jugó un gran tenis, obviamente cuando alguien empata con Jannik y llega al 7-6 y 7-6, significa que jugó un gran tenis. Estoy muy feliz de ver crecer a Joao y de verle jugar este tipo de partidos y a este nivel. Soy una persona a la que le encanta ver jugadores crecer, tanto como tenistas como personas", dijo el número 1 del mundo.

Cree que el aprendizaje para él en Indian Wells ha sido total: "Es muy joven y seguro que va a aprender de esta experiencia. Seguro que veremos más de Joao en el futuro".