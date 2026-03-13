La sorprendente respuesta de Carlos Alcaraz: ¿Quién tiene la mejor dejada del circuito?

Carlos Alcaraz intimida a sus rivales en Indian Wells con un golpe "difícil de defender"

El número uno del mundo fue preguntado en Indian Wells sobre las mejores dejadas del circuito. El murciano sorprendía al no mencionarse

Carlos Alcaraz sigue avanzando rondas en Indian Wells. Ya se encuentra en semifinales donde se medirá a Daniil Medvedev. Lo hace tras superar a un Cameron Norrie que le venció el año pasado en el Masters 1000 de París, aunque esta vez el murciano ha obtenido su revancha en un duelo en el que se impuso por 6-3 y 6-4.

Tras el partido, fue preguntado en rueda de prensa por uno de sus puntos fuertes, las dejadas. El número uno del mundo se caracteriza por su extrema habilidad en este tipo de golpes. Aunque el de El Palmar tiró de humildad al responder qué nombres del circuito tienen la mejor capacidad para este golpe.

"Tengo varias (dejadas) en mente. Obviamente, la de Moutet, que es uno de los jugadores con mejor toque de todo el mundo. Aparte de eso, me encanta la dejada de Djokovic, especialmente de revés. También escogería la de Dimitrov", detallaba Carlos, sorprendiendo con su respuesta.

Alcaraz se dejaba de esta manera fuera de la lista y reconocía la habilidad de tres de sus rivales. El murciano se prepara ya para afrontar una fase final en California que podría sentenciarse con el primer duelo oficial ante Jannik Sinner en 2026. El italiano se enfrentará con Alexander Zverev en el otro lado del cuadro. Dos duelos de alto nivel que definirán la lucha por el 'quinto Grand Slam'.