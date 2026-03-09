Ahora

¿Qué tiene Carlos Alcaraz de Rafa Nadal, Federer y Djokovic? Atención al análisis de Ferrero en 'El Cafelito'

El exentrenador del número 1 del mundo ha destacado las facetas del juego de Carlitos que recuerdan a las del 'Big Three'.

Durante la entrevista de Josep Pedrerol a Juan Carlos Ferrero en 'El Cafelito', el presentador le preguntó pro Rafa Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic.

En concreto, sobre qué tiene su expupilo del manacorí, del suizo y del serbio, los tres mejores jugadores de la historia.

De Rafa, 'Juanki' considera que Alcaraz tiene "la mentalidad, nunca se da por vencido y siempre piensa que puede ganar".

"Él siempre ha admirado muchísimo a Rafa y ha sido su ídolo desde pequeño", ha añadido.

De Federer, Ferrero afirma que Carlos tiene "la clase, dibujar jugadas", mientras que de 'Nole' apunta a la "rocosidad de fondo de pista".

¿Y del propio Juan Carlos? Ojo a lo que señala: "De mí... pues la capacidad de trabajar, la ilusión por conseguir las cosas. He intentado enseñarle mucho".

