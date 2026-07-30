Zverev analiza sus duelos con el 'Big 3': ¿Más complicados que Alcaraz y Sinner?

'Sascha' está firmando un pletórico 2026 donde ha logrado hacerse con su ansiado 'Grand Slam'. Tras colarse en ese selecto grupo de ganadores ha querido desvelar a fondo cómo ha vivido muchos de los enfrentamientos más duros de su carrera.

Alexander Zverev está viviendo su mejor momento de forma a sus 29 años. El alemán es segundo en el ranking ATP tras conquistar Roland Garros, ser subcampeón de Wimbledon, y mostrar un excelso nivel de tenis en un 2026 donde ha superado en puntuación a Carlos Alcaraz. En este dulce momento de su carrera ha echado la vista atrás para analizar a algunos de los rivales más duros que ha enfrentado sobre la pista.

"El rival más difícil al que me he enfrentado es Djokovic, siempre hemos tenido muy buenos partidos. Él me ha ganado más veces, pero es que él ha ganado más veces contra todos", explicaba Zverev, reconociendo el talento del tenista más laureado de todos los tiempos. Tras ello, pasó a comentar sus duelos con cada integrante del 'Big 3', además de sus sucesores, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

Otro que no le puso las cosas fáciles fue Rafa Nadal, sobre todo "al principio de su carrera", donde el mallorquín "era demasiado fuerte físicamente para él". Un cambio de dinámica que llegó al cumplir Zverev "23 o 24 años": "A partir de ahí gané tres o cuatro veces seguidas contra él". Sin embargo, como aclaró para 'Knossi', sus partidos siempre han sido "muy ajustados".

Roger Federer parece haber sido el más apacible de los tres, como relataba Alexander: "Contra Roger Federer tengo una buena balanza, he ganado más veces contra él que he perdido, aunque también perdí bastantes partidos y había días en los que no podías ganarle".

Luego explicó la táctica que empleaba contra el suizo y que le sirvió para lograr este impresionante balance contra uno de los tenistas más grandes de la historia: "Yo tenía la posibilidad de jugar más rápido que él y eso no le gustaba, lo sabía. Tuve una táctica contra él que sabía cómo funcionaba".

Zverev disfruta más de enfrentarse a Alcaraz que a Sinner

Ahora, el circuito lo dominan otros nombres, Jannik y Carlos destacan sobre los demás, aunque el alemán ha logrado colarse en ese podio últimamente: "Me gustaba mucho jugar contra Sinner y ahora los últimos 7 o 8 partidos he perdido. Ha mejorado mucho su juego, es muy constante y no te regala nada". Un nuevo tenis el que plantea el italiano, que Zverev resume como "jugar todo el rato a remolque", y así lo demostró el transalpino en Londres, imponiéndose en la final de Wimbledon.

"Contra Alcaraz me gusta mucho jugar. A veces pierdo, a veces gano, pero con él los partidos siempre son increíbles, batallas duras, como este año en Australia, donde jugamos 5 horas y 30 minutos, y al final perdí", terminaba de analizar 'Sascha', aunque concluía con un mensaje claro: "es muy divertido jugar contra él".

Un punto y final a este detallado análisis que ha dejado el top dos del mundo en el que ha explicado las duras batallas que ha librado a lo largo de una exitosa carrera que finalmente vio culminada en París: "Lo único que me faltaba era el título del Gran Slam. Ahora que lo tengo, puedo relajarme un poco".

[[LINK:EXTERNO|||https://www.google.com/preferences/source?q=lasexta.com|||\\\\\\\*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido]]