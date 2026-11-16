Ferrero afirma que "fue difícil" reencontrarse con Carlos Alcaraz

El exentrenador del murciano reconoce que le resultó "extraño" ver a Carlitos al otro lado de la pista.

Desde el 18 de noviembre de 2025, Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero no coincidían y 361 días después, este domingo, se reencontraron en Turín.

El alicantino ha vuelto al circuito de la mano de Ben Shelton, que ya eliminó al murciano en el US Open, y la expectación en torno al reencuentro era máxima.

Tras el mismo, Álex Corretja le preguntó a Ferrero en 'Movistar' cómo se dio: "Te encontrase al fin con Carlos Alcaraz y os saludasteis. Ha sido una imagen muy boina y muy emotiva. ¿Cómo te sentías cuándo estabas acercándote a él, casi a tu niño?".

El alicantino desveló que la primera toma de contacto llegó fuera de cámaras: "Tuvimos la suerte de vernos primer arriba, y soltar ahí un poquito los primeros coletazos de vernos, y ver a todo el equipo".

'Juanki' afirma que no le resultó del todo cómodo: "Obviamente, se me hizo extraño. Si te tengo que ser sincero, el estar en la pista en frente de Carlos Alcaraz... fue difícil. Una difícil situación, pero es algo que como profesionales tenemos que ir normalizando".

"Carlos Alcaraz ya sabe que siempre va a estar en mi corazoncito, pero bueno, hay que ser profesionales y hacerlo lo mejor que pueda desde otro lado", zanjó.