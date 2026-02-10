"Es una leyenda de nuestro deporte"
La sentencia de Rafa Nadal sobre Carlos Alcaraz que no dejará indiferente a nadie
El manacorí no ha podido ser más contundente cuando le han preguntado si el murciano es una "promesa" del tenis.
Durante la presentación del circuito de golf solidario Spin & Swing by Cantabria Labs, a Rafa Nadal le han preguntado por Carlos Alcaraz.
En concreto, sobre si se puede considerar como una promesa al número 1 del mundo y al tenista más joven de la historia en completar el 'Career Grand Slam'.
Ante esta cuestión, el manacorí no ha podido ser más tajante: "Alcaraz no es ninguna promesa, tiene siete Grand Slams. Es una leyenda de nuestro deporte ya".
"Si vas a grandes jugadores históricos, no hay tantos que hayan ganado siete grandes", ha añadido Nadal, que a la edad de Alcaraz tenía cinco 'majors', mientras que Federer y Djokovic solo habían podido levantar uno.
"En Australia jugó un partido de nivel, disputado, en el que se vio la diferencia de edad, pero cada uno trató de llevar el rendimiento a su máxima expresión con sus armas. Disfruté mucho viendo la final", ha zanjado.
VÍDEO | "¿Alcaraz es una promesa? Para nada, es leyenda".#CantabriaLabs | @RafaelNadal | @carlosalcarazpic.twitter.com/i9lMaRAOkx— EFE Deportes (@EFEdeportes) February 10, 2026