Un campeón de Wimbledon desvela la estrategia a seguir para batir a Carlos Alcaraz y Sinner

El extenista Richard Krajicek ha sugerido al resto de tenistas emplear un estilo de juego "agresivo" y subir a la red, con el fin de "descomponer el juego" de los dos mejores del mundo.

La hegemonía de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en el circuito ATP continúa siendo un problema a resolver. Pese al buen nivel que tienen el resto de tenistas, estos no son capaces de batir a los dos mejores del mundo en un mismo torneo.

En los dos últimos años, tanto el italiano como el español se repartieron los Grand Slams a partes iguales, y este año se espera lo mismo. Extenistas y leyendas del deporte sitúan este dilema como un inconveniente para ambos, ya que dentro de esta dinámica no podrían exigirse más.

"Falta alguien que les apriete un poquito", destacó Rafa Nadal hace dos meses sobre la búsqueda de un tercero en discordia. Sin embargo, aunque es difícil derrotarlos debido a su gran forma y ambición, hay un extenista que ha desvelado la estrategia que deberían seguir el resto de aspirantes para vencerles.

"Creo que sería difícil. Debo decir que esos jugadores de élite son realmente buenos. Me alegra no jugar cuando ellos juegan. Lo único que echo un poco de menos es que ya nadie sube a la red. O sea, Tsitsipas lo hacía un poco, y sigo creyendo que esa es la manera de jugar contra estos grandes", apunta Richard Krajicek, campeón de Wimbledon en 1997, en el podcast 'Off Court with Greg', junto a Greg Rusedski.

"Hay que romperles el ritmo. A veces lo echo de menos… con jugadores que pierden tantas veces de la misma forma. Y quizá me equivoque por completo y ellos (Alcaraz y Sinner) pasen tan bien y devuelvan tan bien. Pero sigo creyendo que eso es lo único que me gustaría ver diferente en el tenis actual", añade Krajicek.

Por último, el extenista ha destacado la necesidad de emplear un estilo de juego "agresivo" en los saques y las voleas para "descomponer un poco el juego de estos jugadores de élite".