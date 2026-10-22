Un legendario entrenador de tenis defiende a Zverev: "Si Alcaraz y Sinner se lesionan..."

Zverev, el candidato con más papeletas para formar un nuevo 'Big Three' con Carlos Alcaraz y Sinner

Patrick Mouratoglou, legendario entrenador de tenis, cree que si Zverev es el número 1 es por méritos propios: "Se lo merece por completo".

Alexander Zverev ha asaltado el número 1 del mundo por delante de Carlos Alcaraz y de Jannik Sinner. Y el debate sobre si es o no el mejor tenista del mundo ha llegado al legendario entrenador Patrick Mouratoglou, que dirigió a las hermanas Willimas.

Pide que no se le quite mérito al tenista alemán: "Zverev puede que no sea el mejor jugador, pero es el número uno del mundo y se lo merece por completo. La primera forma en que valoro la situación es que tu clasificación determina tu valor. Si otros se lesionan, mala suerte para ellos".

"Creo que un jugador no solo rinde en la pista, sino que también se trata de estar sano y cuidar su cuerpo. Por ejemplo, Jack Draper es un jugador increíble, pero no puede mantener este puesto en el ranking porque está demasiado lesionado. Así que eso forma parte de su historia, de su carrera y, en cierto modo, de su valor. Tu salud, tu estado físico, también influyen", dice en palabras que publica 'Punto de Break' este jueves.

Y compara la situación con la que vivió Rafa Nadal, que no pudo competir en muchos Grand Slams por las lesiones: "e repiten las mismas discusiones sobre Nadal. 'Si Rafa no se hubiera lesionado, habría ganado X Grand Slams'. Sí, pero no hay un 'si...'. Estuvo lesionado. Hay razones por las que se lesionó y razones por las que otros no, como Novak Djokovic, que casi nunca se lesionó en toda su carrera".

Méritos para Zverev

"Es importante reconocerle el mérito porque jugó dos Grand Slams este año, siendo el gran favorito, que fue Roland Garros después de que Sinner perdiera pronto y el US Open. Técnicamente, había 128 jugadores que podían ganarlo y él lo hizo. Dos veces. También demostró mucha fortaleza mental. No jugó bien, pero ganó el torneo y eso es una gran cualidad", dice sobre el número 1 del mundo.

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