Louzán no cede en la celebración de la final del Mundial 2030: "Es innegociable..."

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol insiste en que la final de la Copa del Mundo 2030 debe celebrarse en suelo español. Aún así, niega que se esté plantenando retirar la candidatura, como algunos rumores apuntaban.

La celebración de la final del Mundial 2030 sigue siendo la gran preocupación del fútbol español. Como vigente campeona del mundo y poseedora de la gran mayoría de sedes de la próxima copa del mundo, España debería ser la gran candidata a albergar el partido más importante.

Sin embargo, existe una fuerte convicción de que Marruecos podría celebrar la final en Casablanca. Cabe recordar que el país marroquí forma parte también de la organización del torneo junto a España y Portugal.

Rafael Louzán se niega completamente a ello. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) no concibe que la final no se celebre en España: "No me planteo la retirada de la candidatura (si la final es en Casablanca) porque no contemplo la posibilidad de que la final no sea en España. El operativo para comprobar las sedes está yendo bien".

"Pero habrá que ver, ya que ahora mismo hay 20 sedes, de las cuales ahora mismo hay 18, ya que se han caído dos. Pero vamos a incorporar las de Vigo y Valencia como sedes; luego veremos cuántas quedan. El resto, que FIFA ya ha visto, están bien encaminadas", asegura en declaraciones que recoge la 'Cadena Ser'.

Había aparecido el rumor de que España retiraría la candidatura si no albergara la final. Louzán lo desmiente: "Este Mundial pertenece al continente europeo, a España y Portugal. No está encima de la mesa la retirada de la opción de que en nuestro país se celebre la final del Mundial. No está ni concevido ni preconcevido, porque esa opción no existe. Es innegociable que la final se celebre en España".

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