Elogio supremo de un legendario entrenador a Alcaraz: "Es lo mejor que le ha pasado al tenis..."

Rick Macci, extécnico de tenistas de la talla de Serena Williams o Andy Roddick, no puede contener su admiración por el murciano. La actitud de Carlitos en pista, lo que más le entusiasma.

Carlos Alcaraz ha comenzado 2026 dominando el tenis mundial. Ante las dudas tras su ruptura con Juan Carlos Ferrero, el número uno del mundo respondió ganando su primer Open de Australia y haciendo historia convirtiéndose en el jugador más joven en ganar los cuatro 'Grand Slams'.

Su victoria ante Novak Djokovic en la final de Melbourne le ha hecho volver a recibir elogios de innumerables personalidades del mundo del tenis. La superioridad del murciano en el primer 'Major' del año provocó la admiración de ya no solo el deporte de raqueta sino del deporte en general a nivel mundial.

Rick Macci es uno de los mayores admiradores de Alcaraz. El que fuera entrenador de mitos del tenis como Serena Williams, Andy Roddick o Maria Sharapova alucina con los éxitos de Carlitos pero, sobre todo, con la actitud del español en pista durante momentos de máxima presión.

Es tal la fascinación de Macci por Alcaraz que no duda en regalarle, en sus redes, uno de los elogios más sentidos que se le puedan dar: "Carlos es lo mejor que le ha pasado al tenis en los últimos 5 años. Su sonrisa, su juego completo, su juego único, ha cambiado la forma de enseñarlo y nos recuerda que es un juego y que los juegos deben ser divertidos".

Carlitos, tras su triunfo en Melbourne, anunció que no disputaría el ATP de Rotterdam. El número uno del mundo espera la llegada de su próximo reto cuando en el horizonte tiene grabado ir más allá e intentar conseguir los cuatro 'Majors' en un mismo año.