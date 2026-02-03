La sorprendente confesión de Alcaraz horas después de ser campeón en Australia: "Me entraron dudas..."

Carlos reconoce que antes de llegar al torneo, en plena pretemporada, no se veía a buen nivel: "Yo soy un chico al que le gusta hacer las cosas bien enseguida y...".

Carlos Alcaraz ha hecho una sorprendente confesión: tuvo dudas, muchas dudas, antes de empezar a competir en el Open de Australia. En pretemporada, ya sin Juan Carlos Ferrero y con Samuel López como entrenador, no conseguía encontrar un nivel de confianza óptimo para competir.

Así se lo ha dicho a 'EFE' después de conquistar su séptimo Grand Slam: "Yo soy un chico al que le gusta hacer las cosas bien enseguida y cuando no me vi con buen nivel me quedé con un mal sabor de boca. Quería llegar al buen nivel enseguida y por eso no tuve buenas sensaciones. Me entraron un poco de dudas, no sabía si iba a conseguir el buen nivel en poco tiempo".

Esas dudas, por supuesto, desaparecieron. Sobre todo según se iban sucediendo los entrenamientos y los partidos: "Después de cómo venía entrenando, cómo me venía sintiendo y una vez lo he conseguido, fue muy, muy bonito".

Es su primer título de Australia, el único grande que le faltaba: "Una vez lo haces se siente increíble, el ver que has superado una gran barrera".

Sin Jannik Sinner en la final, el que sigue siendo su gran rival. Se midió a un Novak Djokovic que empezó arrasando en el partido: "Cuando te enfrentas contra Novak en una final de este calibre, un Grand Slam, unos Juegos Olímpicos o una gran final, lo hace incluso más difícil".

"Ese aura que tiene, que parece que está cero nervioso, te hace incluso dudar un poquito y la verdad es que eso es bastante complicado", reflexiona sobre un Djokovic que es una de las mayores leyendas del tenis. Con casi 40 años y sigue persiguiendo ese ansiado Grand Slam número 25.