La sorprendente confesión de Alcaraz horas después de ser campeón en Australia: "Me entraron dudas..."

Carlos reconoce que antes de llegar al torneo, en plena pretemporada, no se veía a buen nivel: "Yo soy un chico al que le gusta hacer las cosas bien enseguida y...".

Carlos Alcaraz en la final del Open de Australia.Carlos Alcaraz en la final del Open de Australia.Reuters

Carlos Alcaraz ha hecho una sorprendente confesión: tuvo dudas, muchas dudas, antes de empezar a competir en el Open de Australia. En pretemporada, ya sin Juan Carlos Ferrero y con Samuel López como entrenador, no conseguía encontrar un nivel de confianza óptimo para competir.

Así se lo ha dicho a 'EFE' después de conquistar su séptimo Grand Slam: "Yo soy un chico al que le gusta hacer las cosas bien enseguida y cuando no me vi con buen nivel me quedé con un mal sabor de boca. Quería llegar al buen nivel enseguida y por eso no tuve buenas sensaciones. Me entraron un poco de dudas, no sabía si iba a conseguir el buen nivel en poco tiempo".

Esas dudas, por supuesto, desaparecieron. Sobre todo según se iban sucediendo los entrenamientos y los partidos: "Después de cómo venía entrenando, cómo me venía sintiendo y una vez lo he conseguido, fue muy, muy bonito".

Es su primer título de Australia, el único grande que le faltaba: "Una vez lo haces se siente increíble, el ver que has superado una gran barrera".

Sin Jannik Sinner en la final, el que sigue siendo su gran rival. Se midió a un Novak Djokovic que empezó arrasando en el partido: "Cuando te enfrentas contra Novak en una final de este calibre, un Grand Slam, unos Juegos Olímpicos o una gran final, lo hace incluso más difícil".

"Ese aura que tiene, que parece que está cero nervioso, te hace incluso dudar un poquito y la verdad es que eso es bastante complicado", reflexiona sobre un Djokovic que es una de las mayores leyendas del tenis. Con casi 40 años y sigue persiguiendo ese ansiado Grand Slam número 25.

