"Entró como un rey": un legendario entrenador elogia a Djokovic recordando cómo "destrozó" a Nadal

Patrick Mouratoglou ha salido en defensa del serbio en medio de su intento por lograr hacerse con su ansiado vigesimoquinto Grand Slam, y ha recordado la final del Open de Australia contra Nadal.

Novak Djokovic es considerado el mejor tenista de la historia. A sus 38 años, el serbio acumula 24 Grand Slams en su palmarés, además de un centenar de títulos más, y aún ansía con alzarse con otro major más. Pese a su derrota frente a Carlos Alcaraz en el Open de Australia, Djokovic todavía tiene tres oportunidades más para conseguir su objetivo este año.

Aunque es el tenista más veterano del circuito ATP jugando al máximo nivel y muchos no confían en que completará su hazaña, Novak se está reservando para los torneos más importantes. En su defensa, ha salido un legendario entrenador y figura que ha causado controversia en los últimos días: Patrick Mouratoglou.

En una publicación de LinkedIn, el exentrenador de tenistas como Serena Williams o Naomi Osaka ha destacado la grandeza del serbio y su "aura" señalándolo como "el competidor mental más fuerte en la historia del tenis".

Incluso, Mouratoglou ha recordado la final del Abierto de Australia de 2019, donde Djokovic venció a Rafa Nadal (6-3, 6-2, 6-3), pese a que el tenista español partía como favorito. "Nunca olvidaré una final del Abierto de Australia contra Rafael Nadal. Rafa saltaba, lleno de energía, haciendo sus rituales. Novak no se veía por ninguna parte. Entonces se abrió la puerta. Novak entró como un rey. El aura", explicó Patrick.

Además de recordar dicha final, el entrenador francés ha recalcado cómo el serbio "destrozó" a Nadal en tres sets seguidos. "Cuando Roger y Rafa dominaban el circuito, la mayoría de los mejores jugadores me decían que era imposible ganar un Grand Slam. Novak, con 19 años, dijo públicamente: Voy a ganarles", añade el preparador.

Por último, Mouratoglou ha confesado que, en caso de tener que apostar a favor o en contra de Djokovic, él siempre estará de su lado. "La fe es lo que separa a los campeones de las leyendas. La verdadera pregunta no es si Novak Djokovic puede ganar otro Grand Slam. Es si lo desea profundamente. Si lo desea, lo más probable es que encuentre la manera. Y si ese fuego realmente regresa… ¿Apostarías contra él?", concluye el mítico entrenador.