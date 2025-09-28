¿Está Alcaraz en el mejor momento de su carrera?: "Siento que puedo hacer cualquier cosa en la pista"

El número 1 del mundo ya está en semifinales del ATP de Tokio después de imponerse a Brandon Nakashima y ha reconocido que, probablemente, se encuentre en el mejor momento de su trayectoria como tenista.

Carlos Alcaraz continúa sumando victorias mientras practica un tenis excelso. El murciano ya está en semifinales de Tokiodonde se enfrentará a Casper Ruud. La clasificación la consiguió tras una nueva exhibición ante Brandon Nakashima.

El de El Palmar se impuso con contundencia en dos sets en los que protagonizó un tenis brillante que no dejó ninguna opción al estadounidense (6-2, 6-4).

"Estoy muy contento con la forma en que estoy haciendo las cosas, con la forma en que estoy abordando cada torneo, cada partido. Creo que desde que comenzó la temporada de tierra batida estoy jugando uno de mis mejores tenis, si no el mejor, y estoy muy, muy contento", declaraba el vigente campeón del US Open en la entrevista a pie de pista posterior a su enfrentamiento.

De esta forma, Carlos Alcarazdejó entrever que se percibe así mismo en un nivel de rendimiento sin precedentes, algo que confirma con contundencia más tarde: "Probablemente, sea el mejor momento de mi carrera. Me siento muy bien. Siento que puedo hacer cualquier cosa cada vez que piso la pista".

El murciano se muestra muy maduro y analítico con su rendimiento y, con la confianza por las nubes, desvela que intenta fijarse objetivos para cada partido, cada torneo. La evidencia tangible del pico de nivel del ganador de seis 'Grand Slam' podría ser el juego perfecto con el que ha cerrado los cuartos de final en Tokio.

"Siempre digo que cerrar un partido es difícil. Y aún más cuando tienes puntos de partido, como me pasó a mí al restar. Pensé que iba a ser muy difícil, pero intenté mantener la concentración y jugar algunos puntos fantásticos en el último juego. No creo haber jugado nunca un último juego como este, así que estoy muy contento", confesaba Carlos después de firmar, según él, el mejor juego de cierre de partido de su carrera.