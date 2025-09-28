Alcaraz no es de este mundo: el indescriptible punto de Carlos en cuartos del torneo de Tokio

El murciano se inventó un punto surrealista realizando un golpe ganador en una acción en la que parecía que su rival se iba a llevar el punto sí o sí.

Carlos Alcaraz está, muy probablemente, en el mejor momento de su carrera. El de El Palmar es una caja de sorpresas y en cada partido que juega deja mejores sensaciones que el anterior. Es capaz de absolutamente cualquier cosa y, prueba de ello ha sido uno de los puntos ganados en su partido de cuartos de final del torneo de Tokio.

La víctima esta vez, el estadounidense Nakashima, que venía de firmar un gran torneo. Alcaraz firmó un buen golpe desde el fondo de la pista con el que subió a la red. Ahí, voleó sin mucha precisión ni potencia y eso lo aprovechó el americano para cruzar una muy buena pelota lejos, a priori, lejos del alcance de Carlitos.

Nada más lejos de la realidad. El murciano se estiró y le devolvió el mismo golpe a Nakashima, pero esta vez, sí de manera ganadora. La pista central de Tokio, en pie. El estadounidense no se lo creía y Carlitos tampoco. Nuevo truco de magia del número uno del mundo que a día de hoy no tiene rival.

Alcaraz ha alcanzado sus últimas nueve semifinales en torneos de manera consecutiva. Una estadística que muestra su superioridad y su dominio en la pista que no solo se ve reflejado en resultados también en puntos como que ha firmado en cuartos de Tokio.