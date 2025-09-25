"Pasé miedo": Carlos Alcaraz reconoce que estuvo muy cerca de retirarse

El murciano se torció el tobillo durante el primer set de su debut en Japón, pero pudo continuar tras recibir asistencia médica.

Tremendo susto se ha llevado este jueves Carlos Alcaraz en su debut en el ATP 500 de Tokio. Con 2-2 en el marcador en el primer set, el número 1 del mundo se torció el tobillo izquierdo en un lance del juego contra el argentino Sebastián Báez y rápidamente se echó al suelo.

Tras ser atendido por el médico, que le colocó un vendaje, el murciano pudo continuar jugando y se llevó el partido por 6-4 y 6-2.

Eso sí, tal y como ha afirmado, estuvo muy cerca de la retirada: "Intentaré estar listo para el próximo partido. Tuve mala suerte. En los primeros cinco minutos pensé realmente que no iba a seguir".

"Pasé miedo, no te voy a mentir. Me toqué el tobillo y no me sentí nada bien. Por eso estoy contento de poder haber seguido jugando", ha añadido.

El sábado, si todo va bien, se enfrentará al belga ZizouBergs. Por delante queda Shanghai, Riyad, París-Bercy, ATP Finals y Finales de la Copa Davis.