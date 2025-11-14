La propuesta de Carlos Alcaraz para que todos los tenistas acudan a la Copa Davis

El tenista español cree que la Copa Davis se debería disputar cada dos años para que todos los jugadores se animaran a acudir.

Carlos Alcaraz sí estará con España en la Copa Davis. Su gran rival, Jannik Sinner, se ha borrado. Y el nuevo número 1 del mundo del tenis cree que debería haber un cambio de formato para que los grandes tenistas acudan siempre a la cita al final del calendario.

Carlos, desde las ATP Finals, ha pedido una Copa Davis cada dos años para que el calendario esté más liberado.

"Si soy sincero, creo que la Copa Davis es uno de esos torneos a los que no estás acostumbrado a sentir y jugar porque compites para tu país, estás jugando con tus compañeros de equipo. Es totalmente diferente. Creo que es una de las cosas más privilegiadas que puedes hacer en nuestro deporte, representar a tu país", ha dicho el tenista murciano después de su tercera victoria en las ATP Finals.

Pide cambios en el formato: "Estoy de acuerdo en que tienen que hacer algo en este evento, porque creo que jugar cada año, quiero decir, no es tan bueno como podría ser si se jugara cada dos o tres años".

"Creo que si el torneo se jugara cada dos o tres años, el compromiso de los jugadores sería aún mayor, porque es único, es diferente", indica Carlos.

Ha mostrado sus ganas de jugar y de ganar con el equipo español, capitaneado por David Ferrer: "Yo voy a jugar este año. Tengo muchas ganas de ganar la Copa Davis algún día, porque para mí es un torneo muy importante. Jannik la ha ganado dos veces...".