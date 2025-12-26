Rafa Nadal abre la puerta a ser capitán del equipo de Copa Davis: "Podría divertirme..."

Rafa no se ve como entrenador pero sí le atrae la idea de ser el capitán del equipo español de la Copa Davis: "¿Por qué no?".

Rafa Nadal no quiere ser entrenador, al menos de momento, pero sí le llama la opción de ser capitán del equipo de Copa Davis. Así se ha manifestado en 'AS', donde ha dicho que "podría divertirse" si toma este papel. Actualmente el capitán español es el extenista David Ferrer.

Así reacciona Rafa cuando le preguntan por la posibilidad de ser entrenador: "Siempre he tenido máximo respeto por lo que pueda pasar en el futuro, porque lo que uno siente hoy no es lo que sentirá dentro de un tiempo. La vida va cambiando, y más cuando tienes niños pequeños: ves la vida de una manera, pasan unos años y cambia. ¿Viajar de manera continuada? No lo veo. Ser entrenador implicaría eso, y ahora mismo no encaja con mi vida".

Ser entrenador no es una opción, pero sí ser capitán: "¿Ser capitán de Copa Davis algún día? ¿Por qué no? Podría divertirme... o no. Acabo de retirarme; es muy prematuro darle vueltas. Respeto los procesos vitales y de adaptación. Ahora mismo no procede pensar en eso".

La vida de Nadal ha cambiado mucho desde que dejó la raqueta: "Yo no vivo pensando que soy o que he sido tenista. Es una etapa que está cerrada... evidentemente estamos aquí por eso, no porque haya sido otra cosa".

"Esto está claro, por lo cual, en el recuerdo siempre va a estar. Pero no vivo mi día a día pensando en tenis, más allá de momentos puntuales en los que me apetece ver algo o, evidentemente, por la Academia, donde lo vivo un poco más en el día a día, pero desde un punto totalmente distinto", apunta el tenista español más importante de toda la historia.