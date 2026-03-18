Masters 1000 Miami
"¡Enhorabuena, campeón!": Carlos Alcaraz felicita en Miami a Sinner tras su triunfo en Indian Wells
El número uno del mundo ha elogiado en persona a su acérrimo rival por su logro del pasado domingo ante Medvedev. Ambos jugarán en la jornada del viernes en primera ronda.
Carlos Alcaraz ya se encuentra en Miami para disputar otro Masters 1000. Después de caer en Indian Wells ante Daniil Medvedev (3-6, 6-7), el español ya está preparado para hacer frente a su próximo objetivo.
Este viernes 20 de marzo, Carlitos debutará en Miami con el rival aún por concretar entre Joao Fonseca o Fábián Marozsán en primera ronda. Antes de su estreno, el número uno del mundo ya ha vuelto a pista para realizar los entrenamientos previos a su primer partido.
Acompañado de su hermano Álvaro y su entrenador, Samuel López, Carlos ha cogido ritmo. Incluso, Alcaraz ha tenido un breve encuentro con su acérrimo rival, Jannik Sinner, en el que le ha felicitado por su hazaña del pasado domingo en California.
"¡Enhorabuena, campeón! ¿Todo bien? No me puedo quejar", comentó el número uno del mundo con el italiano antes de comenzar el entrenamiento. Además, Carlos ha mantenido una breve conversación con Darren Hill, entrenador del de San Candido.
Por su parte, Sinner también debutará el mismo día que el español, con el rival también aún por decidir. El ganador del encuentro entre el tenista peruano Ignacio Buse y el bosnio Damir Dzumhur será el candidato para batir al italiano.