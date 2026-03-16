Un mítico extenista explica por qué Carlos Alcaraz y Sinner lo tienen más fácil que el 'Big 3'

Fabio Fognini considera que "hoy tienes más posibilidades de hacer un gran resultado en un Grand Slam".

En una entrevista con 'MEF tennis events', Fabio Fognini ha analizado cómo ha cambiado el circuito desde que él debutara hace 20 años hasta ahora.

El extenista italiano, que se retiró en la pasada edición de Wimbledon tras caer frente a Carlos Alcaraz, considera que el nivel actual no es tan alto como el de hace una década.

"Tenías que ser consciente de que por delante estaban Federer, Nadal, Djokovic, Murray, Wawrinka, Ferrero, Ferrer, Berdych, Raonic y muchos más", ha explicado.

Es por ello que cree que ahora los jóvenes tienen más oportunidades: "Ahora los tiempos han cambiado, hoy tienes más posibilidades de hacer un gran resultado en un Grand Slam, pero hacer comparaciones no sirve de nada".

Sobre Alcaraz y Sinner, Fognini confía en que aparezca otro tenista capaz de hacerles frente en los 'majors'.

"Ya se veía que estaban predestinados a estar ahí. Son dos trabajadores natos, dos jugadores completamente distintos a los demás, además con muchísimos años de carrera por delante. Tengo mucha curiosidad por ver si aparece un tercero que consiga meterles un palo en la rueda", ha zanjado.