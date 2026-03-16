Toni Nadal, tajante con Carlos Alcaraz: "No estoy de acuerdo con él"

El tío y exentrenador de Rafa Nadal no cree que el número 1 del mundo "tenga una diana en la espalda".

"Cuando juegas contra alguien mejor que tú..."

Tras vencer a Arthur Rinderknech en su debut en Indian Wells, Carlos Alcaraz se quejó en rueda de prensa de "jugar contra Roger Federer" en cada ronda y de sentir que tiene "una diana en la espalda".

Estas palabras generaron mucho revuelo y Toni Nadal, analizando su derrota en semifinales ante Daniil Medvedev, se mostró muy contundente al respecto.

"No es una cuestión de que tengas una diana en la espalda, no estoy de acuerdo con Alcaraz. Cuando juegas contra alguien mejor que tú sabes que tienes que arriesgar mucho más, y Alcaraz es mejor que Medvedev", explicó en 'Onda Cero'.

El tío y exentrenador de Rafa Nadal afirmó que los rivales del número 1 del mundo tienen que dar un punto extra para tratar de batirle.

"No es que a Medvedev le motive más jugar contra Alcaraz, sabe que para ganarle debe arriesgar mucho más. No es una lucha contra Alcaraz, sino contra el mejor, y ahora mismo Alcaraz es el mejor", zanjó.