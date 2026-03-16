Cuadro muy duro
El posible cuadro de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Miami
El número 1 del mundo podría debutar contra Joao Fonseca, la gran sensación del circuito.
Este lunes se ha celebrado el sorteo del Masters 1000 de Miami y Carlos Alcaraz no ha salido para nada bien parado.
El murciano debutará en segunda ronda contra el ganador del duelo que enfrentará a Joao Fonseca y Fabian Marozsan.
El brasileño, una de las grandes sensaciones del circuito, ya puso en serios aprietos a Jannik Sinner en los octavos de Indian Wells.
En tercera ronda su rival potencial sería Sebastian Korda, mientras que Karen Khachanov le esperaría en octavos de final.
En cuartos llegarían las verdaderas curvas con Taylor Fritz o Jack Draper en el horizonte.
Ya en semis, Alex de Miñaur, Lorenzo Musetti o Alexander Bublik podrían enfrentarse al número 1 del mundo.
Por último, en la gran final podría verse las caras con Jannik Sinner o Alexander Zverev. Cuadro muy duro para Carlitos.