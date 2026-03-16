Ahora

Cuadro muy duro

El posible cuadro de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Miami

El número 1 del mundo podría debutar contra Joao Fonseca, la gran sensación del circuito.

Carlos AlcarazCarlos AlcarazAgencia EFE

Este lunes se ha celebrado el sorteo del Masters 1000 de Miami y Carlos Alcaraz no ha salido para nada bien parado.

El murciano debutará en segunda ronda contra el ganador del duelo que enfrentará a Joao Fonseca y Fabian Marozsan.

El brasileño, una de las grandes sensaciones del circuito, ya puso en serios aprietos a Jannik Sinner en los octavos de Indian Wells.

En tercera ronda su rival potencial sería ​Sebastian Korda, mientras que Karen Khachanov le esperaría en octavos de final.

En cuartos llegarían las verdaderas curvas con Taylor Fritz o Jack Draper en el horizonte.

Ya en semis, Alex de Miñaur, Lorenzo Musetti o Alexander Bublik podrían enfrentarse al número 1 del mundo.

Por último, en la gran final podría verse las caras con Jannik Sinner o Alexander Zverev. Cuadro muy duro para Carlitos.

Las 6 de laSexta

  1. Francia, Reino Unido, Italia y Alemania se unen a España en su rechazo a la misión de protección de EEUU en Ormuz: "¿Qué espera Trump de un puñado de fragatas europeas?"
  2. Abascal anuncia la intención de Vox de entrar en los gobiernos de Castilla y León, Extremadura y Aragón: "Hay que acordar medidas concretas"
  3. El TSJCV descarta imputar a Mazón y devuelve la causa de la DANA a la jueza de Catarroja: "No basta cualquier sospecha o conjetura"
  4. Amaños en la adjudicación de contratos públicos con mordidas en efectivo: los indicios de la UCO contra los ex altos cargos de la Diputación de Almería
  5. El audio de la UCO en el que los asesinos de Francisca Cadenas revelan su "obsesión": "La tenías que pinchar... Todo el día fun, fun, fun... la Francisca"
  6. Ingresa en prisión uno de los detenidos por el caso de violencia machista en Colungo (Huesca)