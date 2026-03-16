El posible cuadro de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Miami

El número 1 del mundo podría debutar contra Joao Fonseca, la gran sensación del circuito.

Este lunes se ha celebrado el sorteo del Masters 1000 de Miami y Carlos Alcaraz no ha salido para nada bien parado.

El murciano debutará en segunda ronda contra el ganador del duelo que enfrentará a Joao Fonseca y Fabian Marozsan.

El brasileño, una de las grandes sensaciones del circuito, ya puso en serios aprietos a Jannik Sinner en los octavos de Indian Wells.

En tercera ronda su rival potencial sería ​Sebastian Korda, mientras que Karen Khachanov le esperaría en octavos de final.

En cuartos llegarían las verdaderas curvas con Taylor Fritz o Jack Draper en el horizonte.

Ya en semis, Alex de Miñaur, Lorenzo Musetti o Alexander Bublik podrían enfrentarse al número 1 del mundo.

Por último, en la gran final podría verse las caras con Jannik Sinner o Alexander Zverev. Cuadro muy duro para Carlitos.