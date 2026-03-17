El discurso de Medvedev sobre la rivalidad entre Alcaraz y Sinner: "Que no se detengan..."

El finalista en Indian Wells, que cayó en la final contra Jannik Sinner, dice que le encanta verle jugar contra Carlos Alcaraz.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner es la rivalidad del momento en el mundo del tenis. Y será la del futuro. Porque de momento nadie se puede acercar al nivel que están mostrando ambos tenistas. Y en el circuito disfrutan de estos partidos.

Lo ha dicho Daniil Medvedev, finalista en Indian Wells: "Siempre que juegas contra Carlos, me encanta verlo. Esta vez me ha alegrado ver que Carlos no ha vuelto a enfrentarse a ti, pero me encanta veros jugar, me encanta verte a ti".

Y le animó a volver a desafiar a Carlos: "A por ello, sigue ganando. No te detengas nunca, y lo mismo le digo a tu equipo".

Medvedev perdió la final contra un Sinner intratable en un doble tie break.

Miami, próxima cita

El circuito se traslada ahora a Miami. Allí estarán Sinner y Alcaraz. También el ruso Medvedev.

El tenista murciano, que mantiene el número 1 del mundo, debutará en segunda ronda contra el ganador del duelo que enfrentará a Joao Fonseca y Fabian Marozsan.