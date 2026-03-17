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"Disfruto..."

El discurso de Medvedev sobre la rivalidad entre Alcaraz y Sinner: "Que no se detengan..."

El finalista en Indian Wells, que cayó en la final contra Jannik Sinner, dice que le encanta verle jugar contra Carlos Alcaraz.

Carlos AlcarazCarlos AlcarazAgencia EFE

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner es la rivalidad del momento en el mundo del tenis. Y será la del futuro. Porque de momento nadie se puede acercar al nivel que están mostrando ambos tenistas. Y en el circuito disfrutan de estos partidos.

Lo ha dicho Daniil Medvedev, finalista en Indian Wells: "Siempre que juegas contra Carlos, me encanta verlo. Esta vez me ha alegrado ver que Carlos no ha vuelto a enfrentarse a ti, pero me encanta veros jugar, me encanta verte a ti".

Y le animó a volver a desafiar a Carlos: "A por ello, sigue ganando. No te detengas nunca, y lo mismo le digo a tu equipo".

Medvedev perdió la final contra un Sinner intratable en un doble tie break.

Miami, próxima cita

El circuito se traslada ahora a Miami. Allí estarán Sinner y Alcaraz. También el ruso Medvedev.

El tenista murciano, que mantiene el número 1 del mundo, debutará en segunda ronda contra el ganador del duelo que enfrentará a Joao Fonseca y Fabian Marozsan.

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