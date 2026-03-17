El brutal dato que resalta el dominio de Carlos Alcaraz y Sinner sobre sus rivales

Ambos tenistas han ganado 21 de 22 torneos en los que los dos han participado y cuentan con un porcentaje de victoria del 95,45%. El Mutua Madrid Open de 2024 ha sido el único que han perdido.

El hecho de que Carlos Alcaraz y Jannik Sinner no tengan rival es una realidad que muchos tenistas ya han asumido. Su dominio en el circuito ATP es tan grande que, desde los últimos años, siempre son ellos quienes se proclaman ganadores.

Los dos mejores tenistas del mundo llevan acudiendo a los mismos torneos desde hace años, y el trofeo casi siempre cae del lado de alguno de ellos. Incluso, hay una estadística que señala que cada vez que coinciden en el mismo torneo, uno de los dos lo gana.

En concreto, de los últimos 22 torneos en los que ambos han jugado, 21 de ellos los ha ganado Carlos o Jannik. A excepción del Mutua Madrid Open de 2024, eventos como Masters 1000, todos los Grand Slams, varios ATP 500 y las ATP Finals han sido conquistados por ambos.

De esta forma, tanto Alcaraz como Sinner cuentan con un porcentaje de victoria en torneos en los que coinciden del 95,45%. Este dato resalta de forma clara la hegemonía de ambos sobre sus rivales en los últimos años, pese a que el nivel del resto de tenistas ha subido.

En lo que llevamos de 2026, los tres grandes torneos que se han disputado (Open de Australia, ATP 500 de Doha y Masters 1000 de Indian Wells) se los han repartido entre ambos, siendo Carlitos el que tiene el saldo a favor. La próxima cita de los dos será en el Masters 1000 de Miami, y veremos cuál de los dos se lo lleva o si salta la sorpresa y caen eliminados.