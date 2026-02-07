La Liga suspende el Rayo Vallecano-Real Oviedo por el estado del césped de Vallecas

El máximo organismo de la competición nacional doméstica ha decretado la suspensión del encuentro que se iba a disputar este sábado a las 14:00h. El motivo, el estado del césped del estadio de Vallecas.

La Liga ha tomado una drástica decisión en torno a la complicada situación que está viviendo el Rayo Vallecano con su estadio, Vallecas. En las últimas jornadas, incluso los jugadores del propio club rayista habían mostrado su descontento por las condiciones en las que venían jugando.

La mañana de este sábado, La Liga ha dicho basta en un comunicado suspendiendo el Rayo Vallecano-Real Oviedo de esta jornada: "Con el objetivo de velar por la integridad física de los jugadores, LALIGA ha resuelto la suspensión del partido correspondiente a la jornada 23 de LALIGA EA SPORTS que debía disputarse entre el Rayo Vallecano y el Real Oviedo en el Estadio de Vallecas este sábado 7 de febrero a las 14 horas".

La Liga reconoce que el Rayo ha hecho por mejorar la situación pero que la lluvia lo complica todo aún más: "La decisión se adopta al comprobarse que, en el momento actual, el terreno de juego no reúne las garantías necesarias para la celebración del encuentro en condiciones de seguridad".

"Cabe destacar que el Rayo Vallecano ha realizado importantes esfuerzos durante esta misma semana, acometiendo el cambio completo del césped del terreno de juego, con el objetivo de que el partido pudiera disputarse con normalidad. Sin embargo, las condiciones climatológicas adversas durante la ejecución de estos trabajos, así como las previsiones meteorológicas para las próximas horas, con continuidad de lluvias, han impedido que el césped alcance el estado óptimo necesario", asegura La Liga.

El Oviedo ha mostrado su descontento con la decisión debido a que la plantilla y el cuerpo ya se encontraban en Madrid: "El Real Oviedo reconoce que los organismos competentes hayan priorizado la integridad física y la seguridad de los futbolistas, principios irrenunciables que deben prevalecer en cualquier circunstancia dentro de la práctica deportiva profesional.

"No obstante, esta decisión supone un perjuicio evidente para nuestra entidad, tanto desde el punto de vista deportivo como organizativo y económico, al haberse producido una vez efectuado el desplazamiento del equipo, así como para nuestros aficionados y los medios de comunicación que tenían previsto asistir al encuentro", añade el Oviedo.

"Real Oviedo expresa su profundo malestar por el grave contratiempo generado y por la alteración sustancial de las condiciones de disponibilidad de jugadores que afecta directamente a nuestro equipo, teniendo en cuenta la situación clasificatoria y la relevancia de los puntos en disputa para ambas entidades", concluye el club asturiano.