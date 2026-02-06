Boris Becker entra de lleno en el gran debate del tenis: ¿Alcaraz y Sinner o el 'Big 3'?

La leyenda del tenis tiene muy claro que Novak Djokovic, Rafa Nadal y Roger Federer siguen siendo los mejores de la historia.

¿Son mejores Carlos Alcaraz y Jannik Sinner o el 'Big 3' formado por Novak Djokovic, Rafa Nadal y Roger Federer? Es el debate que está abierto en el tenis. Primero se pronunció el legendario entrenador Patrick Mouratoglou, que apostó por los jóvenes tenistas que se han repartido los últimos Grand Slams.

Esto escribió en sus redes sociales: "Pensar que Alcaraz y Sinner no son mejores que el 'Big 3' solo porque Novak venció a Sinner en el Open de Australia es una visión cortoplacista".

Se ha encontrado una respuesta inesperada, la de Boris Becker. Parece que no está nada de acuerdo con su opinión.

"Estás solo con tu opinión", le responde Becker.

El alemán prefiere al 'Big 3'. En concreto a un Rafa Nadal al que siempre ha elogiado: "No recuerdo ningún partido en el que Nadal no quisiera jugar más. A veces no podía continuar, pero él jugaba de todos modos. Siempre peleaba hasta el final, y muchos partidos acabaron en el quinto set. Creo que esa es la mayor cualidad que tenía, jugar cada partido hasta el final con toda la pasión".

"¿Qué no ha ganado Rafael Nadal? Tiene el número uno del mundo durante 209 semanas, ha terminado el año en el primer puesto de la clasificación cinco veces. Entre sus 22 títulos de Grand Slam, hay 14 Roland Garros. También ganó todos los demás Grand Slams al menos dos veces. Son números irreales", dijo cuando el tenista balear anunció su retirada.