Flores y mucha emoción a las puertas del estadio en Tenerife por la muerte de Jesús de Miguel: "Cruel, horror del destino"

¿Qué están diciendo? "Duele pensar que la familia se ha quedado sin una parte... Salió a jugar al fútbol y al final no llegó a casa", lamenta un aficionado que presenció el golpe.

La muerte del delantero Jesús de Miguel ha teñido de luto al tinerfeñismo, que este martes ha querido rendirle un homenaje a las puertas del estadio Heliodoro Rodríguez López, donde sucedió al choque contra el portero del FC Andorra. A lo largo de todo el día, mientras aún digerían la triste noticia, los aficionados blanquiazules, se han ido acercando al recinto deportivo con flores, velas y carteles que han depositado en la puerta 9.

Jóvenes y mayores se han sumado gradualmente a esta muestra de cariño y respeto, muchos con lágrimas en los ojos, otros incapaces de articular palabra y la mayoría guardando un respetuoso silencio. Y todo ello en un punto de la capital tinerfeña habitualmente ajetreado por el constante trasiego de personas y vehículos.

Uno de lo asistentes al trágico partido ha relatado que, al ver el fuerte impacto que recibió el jugador no pensó que fuera tan grave. Sin embargo, cuando entraron las camillas y observaron la reacción del resto de futbolistas sobre el campo, tomaron conciencia de lo que estaba pasando. "Es muy fuerte", dijo

Otro aficionado más veterano señala que el golpe fue una imagen impactante y lamenta que le pareció "la ambulancia tardó bastante". Mientras, alguno no pueden articular palabra y otros lloran: "Horror, es muy cruel el destino".

Algunos incluso han sentido la muerte de De Miguel como si fuera la de un ser querido: "Es como la de un padre o un hijo". "Seguirá marcando muchos goles allá donde esté", cierra otra fan.

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