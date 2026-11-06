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"Estamos en contacto todas las semanas"

Mensaje directo de Rafa Nadal a Federer: ¿Aceptará Roger?

El manacorí ha afirmado que está "abierto" a la "posibilidad" de jugar partidos de exhibición junto al suizo.

Rafa Nadal y Roger Federer Rafa Nadal y Roger FedererRedes

Tras anunciar que jugará un partido de exhibición en Las Vegas el 28 de febrero y antes de que el Real Madrid anunciase su 'fichaje', Rafa Nadal concedió una entrevista a 'AP News'.

Entre otros temas, al balear le plantearon la posibilidad de jugar algunos partidos de exhibición junto a Roger Federer... y su respuesta no pudo ser más clara.

"Estoy abierto a esa posibilidad y he mantenido largas conversaciones con Roger. Ya veremos qué sucede en el futuro y si finalmente surge algo o no", señaló.

De hecho, Nadal asegura que mantiene una estrecha relación con el suizo: "Estamos en contacto prácticamente todas las semanas. Hablamos muy a menudo y, si en algún momento encontramos el motivo y el lugar adecuados para hacer algo juntos, ya os enteraréis. Pero todavía no hay nada decidido".

Eso sí, el tenis no es el grueso de su conversación: "Durante nuestras conversaciones no solemos comparar a los jugadores actuales con nosotros. Hablamos de otras cosas, de golf, de deporte, compartimos opiniones... Tenemos una relación normal".

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