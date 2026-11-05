La alegría de Carlos Alcaraz por el 'fichaje' de Rafa Nadal por el Real Madrid

El murciano se ha mostrado muy "alegre" por el nombramiento del manacorí: "Es una locura".

En anuncio de que Rafa Nadal se ha convertido en nuevo directivo del Real Madrid ha irrumpido con fuerza en el mundo del deporte.

Tras vencer a Alex Michelsen para clasificarse a tercera ronda del Masters 1000 de París (ya está en cuartos de final tras la retirada de Berretini), a Carlos Alcaraz le preguntaron por la noticia.

El murciano, madridista confeso, no ocultó su felicidad: "Es una locura, la verdad. Cuando lo he visto me he alegrado muchísimo por él".

"Rafa es alguien que tiene el fútbol como manera de vida también, un gran apasionado del fútbol y un gran apasionado del Real Madrid", señaló.

Para Carlitos, la decisión del presidente ha sido un acierto: "Yo creo que Florentino haya contado con él para que esté en la directiva es algo increíble. Le deseo todo lo mejor a Rafa, que es lo que se merece".

"Espero poder verlo cuando vaya a ver al Real Madrid", zanjó el número 3 del mundo.